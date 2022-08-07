محافظ الجيزة يتابع مشروعات تطوير الطرق والمحاور المرورية (صور)

جدة - نرمين السيد - أكد أحمد راشد محافظ الجيزة، المتابعة الدورية على مشروعات تطوير الطرق والمحاور المرورية، والتى تعد من أهم الملفات التى توليها المحافظة وأجهزتها التنفيذية اهتماما كبيرا لما له من أبعاد كثيرة تخص المواطن فى المقام الأول وتضيف إلى الوجه الجمالى للمحافظة، لإعادة طابعها الحضارى المعروف عنها والمساهمة فى تفتيت الكثافات المرورية بالبؤر الساخنة.





جاء ذلك خلال جولة المحافظ الميدانية لمتابعة نسب تنفيذ الأعمال الإنشائية لمحاور المنصورية والطريق الأبيض وتوسعات محور 26 يوليو بدءا من منطقة كفر غطاطى بحى الهرم وبطول مسار تلك المحاور بمركز ومدينة كرداسة.

وشدد راشد، على الأهمية التى تمثلها أعمال التطوير التى يشهدها طريق المنصورية بنطاق مركز ومدينة كرداسة فى ظل العمل على ربط مسار الطريق ليكون إضافة لشبكة الطرق الجديدة الجارى تنفيذها بذلك القطاع والتى تضم الطريق الأبيض الجديد وتوسعات محور 26 يوليو.

وتفقد المحافظ، مواقع الأعمال الإنشائية لعدد من كبارى السيارات المارة بمواقع تقاطعات الطريق الأبيض مع طرق المريوطية والمنصورية واللبينى لنقل الحركة المرورية بشكل علوى لعدم إعاقة الحركة السطحية للمركبات بتلك المحاور، مشيدا بتقدم نسب تنفيذ الأعمال الإنشائية والتى ستكون نقله نوعية فى الحركة المرورية بذلك القطاع عقب الانتهاء منها ودخولها الخدمة.

وخلال تفقده أعمال إنشاء الطريق الأبيض الجديد، وجه محافظ الجيزة، بمراعاة حرم الطريق وإزالة المنشآت المتعارضة مع مسار الطريق والتعاون مع الشركات المنفذة لإزالة أى معوقات تواجه الأعمال.

كما تابع المحافظ، أعمال تبطين وإعادة تأهيل ترعة المنصورية بنطاق مركز ومدينة كرداسة، مشيدا بالطفرة الحضارية التى تحققت بالقطاعات التى تم انتهاء الأعمال فيها، فى إطار المشروع القومى لتبطين وتأهيل الترع والمصارف، مشددا على مدير مديرية الرى بالمحافظة بضرورة تسريع نسب تنفيذ المشروع حتى تتكامل أعمال التطوير وبما يحقق النفع العام للمواطنين.

ووجه أحمد راشد، برفع كفاءة كبارى المشاة الكائنة على ترعة المنصورية بالقطاعات الجارى تطويرها ومراعاة الشكل الجمالى لها، بالإضافة إلى الأسوار المحيطة بالترعة مع التشديد على سرعة رفع نواتج تطهير الترع بشكل فورى لضمان عدم تراكم المخلفات.

رافق المحافظ، اللواء علاء بدران السكرتير العام، واللواء خالد عصر رئيس مركز ومدينة كرداسة، والمهندسة نجوى السعيد مدير مديرية الطرق بالجيزة، وأيمن عتريس رئيس جهاز المتابعة والتفتيش بالمحافظة.