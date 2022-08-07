«حياة كريمة» تنظم قافلة طبية لقياس السمع بمركز كفر شكر (صور)

جدة - نرمين السيد - الكشف على 103 حالات، وتشخيص 14 حالة فى حاجة إلى سماعات للأذن، و87 حالة فى حاجة للعلاج فقط. ويتم تشخيص باقى الحالات التى تحتاج لتركيب سماعات الأذن، وذلك بشكل مجانى.

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