محافظ الشرقية يؤكد دور مؤسسات المجتمع المدنى فى تخفيف الأعباء عن المواطنين

جدة - نرمين السيد - أكد محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب على الدور الهام والحيوى لمؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية فى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، والعمل جنبا إلى جنب مع الجهاز التنفيذى، للتيسير عن المواطنين، وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لهم خاصة فى المناسبات والأعياد.





وأشاد المحافظ -فى تصريح، اليوم الأحد، بدور جمعية خيرية شهيره فى خدمة المجتمع وما تقوم به من تقديم المساعدات المادية والعينية واستهداف القرى الأكثر احتياجًا موجهًا بالإشراف التام من رؤساء المدن ومديرية التضامن الاجتماعى والتنسيق مع الجمعيات الخيرية ومؤسسات المجتمع المدنى، لضمان وصول تلك المساعدات لمستحقيها. من جانبه، أشار وكيل وزارة التضامن الاجتماعى عبد الحميد الطحاوى إلى استمرار التعاون مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدنى، للقيام بدورها المجتمعى لرعاية الأسر الأولى بالرعاية تنفيذًا لمبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" لرفع العبء والمعاناة عن كاهلهم وليحيوا حياه كريمة. وقال "الطحاوى" إنه تم تنظيم معرض للأثاث المنزلى والأجهزة الكهربائية بالمجان، لخدمة الأسر الأولى بالرعاية بقرى (بنى حسن – عزبة الحبشى – قصاصين الأزهار) التابعة لرئاسة مركز ومدينة أولاد صقر، وذلك تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعى لتخفيف العبء عن كاهل الأسر الأكثر احتياجًا من محدودى الدخل وذوى الهمم والأرامل والأيتام وتوفير مستلزمات المنزل الرئيسية بالمجان من (ثلاجات- غسالات- تليفزيونات- بوتاجازات- غرف نوم- إنتريهات- صالونات- مراتب إسفنجية وقطنية- سجاد- مفروشات) وذلك فى إطار "حياة كريمة".

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