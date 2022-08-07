الأنبا ماركوس يرسم كاهنا للخدمة بدير القديسة دميانة بالبرارى

جدة - نرمين السيد - صلى الأنبا ماركوس أسقف دمياط وكفر الشيخ والبرارى، القداس الإلهى لتذكار نياحة الأنبا أندراوس الأسقف قبل السابق للإيبارشية، وذلك فى كنيسة دير القديسة دميانة بالبرارى.





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