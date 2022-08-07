15 أغسطس.. انطلاق مهرجان الإنتاج الإعلامى بآداب عين شمس

جدة - نرمين السيد - ستعد قسم علوم الاتصال والإعلام بكلية الآداب جامعة عين شمس، لانطلاق مهرجان الإنتاج الإعلامى لعرض مشاريع تخرج طلاب القسم يوم الاثنين الموافق 15 أغسطس 2022، بقاعة المؤتمرات الكبرى بجوار كلية الصيدلة بالجامعة، تحت رعاية الأستاذ الدكتور محمود المتينى، رئيس جامعة عين شمس، والأستاذ الدكتور عبد الفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والأستاذ الدكتورة حنان كامل، القائم بأعمال عميد كلية الآداب، وإشراف الأستاذ الدكتورة دينا أبو زيد، رئيس قسم علوم الاتصال والإعلام.





ويشمل مهرجان الإنتاج الإعلامى بجامعة عين شمس الذى يبدأ فى تمام الحادية عشر صباحًا، عرض مشاريع التخرج لشعبة الصحافة والإذاعة والتليفزيون والعلاقات العامة والتى يبلغ عددها حوالى 30 مشروع، بعدد 14 عمل بشعبة الإذاعة والتليفزيون، و14 عمل بشعبة العلاقات العامة، وعملين بشعبة الصحافة، وتتنوع القضايا والموضوعات التى تتناولها المشاريع بين اجتماعية وتراثية، وفنية، وعلمية، واقتصادية، ووطنية.

أما مشاريع شعبة الصحافة، فهما مجلة "ع القهوة" وهى مجلة عامة تلقى الضوء على دور القهوة فى المجتمع المصرى قديماً، ومجلة "دماغ تانية" وهى أول مجلة شبابية متخصصة بالقسم، تتحدث عن النماذج الناجحة من الشباب.

وتعرض شعبة التليفزيون عددًا من الأفلام التسجيلية والوثائقية، بالنسبة للأفلام التسجيلية: "ضى" الذى يتحدث عن الأمل و "من سابع جد" الذى يتحدث عن مهنة دباغة الجلود وأصلها، و " لعبة إبليس" يناقش التعصب، و"الأرض السادسة" الذى تناول التغيرات المناخية والبيئية و" كنوز" الذى يسلط الضوء على السياحة البيئية و"وتين" الذى يبرز دور الأب.

وبالنسبة للأفلام الوثائقية: فيلم " سيمفونية من الأعماق" فيلم وثائقى عن أماكن الغوص المميزة فى مصر، و"أثر" فيلم يتحدث عن تطور عواصم مصر من الحضارة الفرعونية وحتى العاصمة الإدارية و" كادر كادر" فيلم وثائقى عن تاريخ أفلام الرسوم المتحركة المصرية ".

وتقدم شعبة الراديو 5 أعمال إذاعية، الدراما الوثائقية الإذاعية "الطعم" التى تجسد حادث تفجير معهد الأورام الإرهابى 2019، والدراما الوثائقية الإذاعية "ضحكة مرة" التى تسرد تاريخ النكتة والسخرية فى مصر، والبرنامج الخاص الإذاعى " قصاقيص أمل" الذى يتحدث عن الأطفال فى دور الأيتام، والفيتشر الإذاعى" ما وراء الميزان" الذى يتحدث عن أضرار السمنة، و"واقعى ولكن" سيمى دراما إذاعية تستعرض التطور المنتظر فى الحياة فى عالم ميتافيرس.

أما بالنسبة لشعبة العلاقات العامة، تتنوع المشاريع بين الحملات الإعلامية والإعلانية، وكانت الحملات الإعلامية كالتالى: حملة "أبطال م" عن دور الأسرة المصرية فى صناعة البطل الأوليمبى، وحملة "الدهب الأزرق" التى تهدف لترشيد استهلاك المياه، حملة "الدايرة" التى تتناول مرض القلق المفرط المنتشر بين الشباب، وحملة "كشف ميزان" التى هدفها التوعية بمخاطر اتباع أنظمة غذائية عشوائية، حملة "بالتساوى" لتوعية الآباء بضرورة المساواة بين الأبناء، وحملة "أيادى" لإحياء تراث الحرف اليدوية، وحملة "تفويلة" لتشجيع أصحاب السيارات للتحويل من البزين للغاز الطبيعى، و" تسجيل خروج" حملة لتقليل استخدام الموبايل، وحملة "فرق ثانية" عن أهمية الثانية فى اتخاذ القرارات، وحملة "الحكاية ليها وشين" التى تهدف لتعديل سلوك الأفراد فى إطلاق الأحكام بعد سماع طرف واحد دون الآخر.

أما الحملات الإعلانية فكانت: "Tourسينا" وهى حملة للترويج لشركة سياحية هدفها ترويج السياحة فى مصر، "سكوب scope" عن تطبيق مصرى يضم جميع أنواع المواهب لدعم الموهوبين، " فن الزين" وهى حملة عن تطبيق يحتوى على الزخارف المصرية فى العصر الفرعونى والقبطى والإسلامى، "مونلى" وهى حملة عن تطبيق يوفر سيارات متخصصة لتوصيل البنزين لمكان العملاء.