أسامة القاضى: دعم منظومة نقل الركاب بالمنيا الجديدة

جدة - نرمين السيد - قرر أسامة القاضى محافظ المنيا، فتح باب ترخيص 12 سيارة أجرة ميكروباص "14 راكبا" تعمل بالغاز الطبيعى للعمل بالخطوط المعتمدة بجهاز مدينة المنيا الجديدة "خط الزهراء – خط القرنفل – خط ابنى بيتك" بعدد 4 سيارات لكل خط ، لدعم منظومة النقل الداخلى بالمدينة والتوسع العمرانى وخدمة سكان المنيا الجديدة والمساهمة فى أعمارها.





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