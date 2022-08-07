محافظ الدقهلية: تعديل درجات تنسيق القبول بالثانوى العام بالمحافظة

جدة - نرمين السيد - أكد محافظ الدقهلية أيمن مختار اليوم الأحد، خفض تنسيق القبول بالصف الأول الثانوى العام 2022 /2023 للحاصلين على الشهادة الإعدادية هذا العام إلى 244 درجة بدلا من 246 درجة، تحقيقا لصالح الطلاب الناجحين بالمرحلة الإعدادية وتخفيفا عن أولياء الأمور.





وأكد "مختار" أن الدولة تعمل بكل الجهد لتوفير وتطوير المنظومة التعليمية لتخريج طلاب متميزين وفق مناهج حديثة، مضيفا أن الدولة تنفق المليارات للارتقاء بمستوى الخدمة التعليمية المقدمة لأبنائنا، متمنيا للطلاب كل التوفيق.

من جانبه، أضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية على عبد الرؤوف أن الوزير وافق أيضا على إتاحة الالتحاق "بفصول الخدمات" بالصف الأول الثانوى هذا العام للحاصلين على مجموع 200 درجة، لتوفير فرص التعليم للحاصلين على الإعدادية العامة بمدارس المرحلة الثانوية ولم يحصلوا على مجموع درجات التنسيق المقررة لفصول الثانوى العام 244 درجة.

يذكر أن عدد الناجحين فى الشهادة الإعدادية هذا العام بالدقهلية بلغ 102 ألف و865 طالبا وطالبة بنسبة 86.3%، وأضاف أنه وفقا لدرجات القبول سيتم توزيع الطلاب المقبولين على 959 فصلا بمدارس الثانوى العام بنطاق المحافظة، وفقا لدراسة الإحصاء التكرارى المتجمع الصاعد للطلاب الناجحين فى شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسى.

وفى سياق متصل، قال محافظ كفر الشيخ جمال نور الدين إنه تلبية لمطالب أولياء الأمور صدر قرار بالنزول بتنسيق الثانوى العام من 242 درجة لـ 235 درجة، وفى حالة وجود أماكن بالمدارس بالمناطق النائية فقط، وسيتم قبول عدد من الطلاب بتلك الأماكن فقط.

وأكد نور الدين سيتم الإعلان عن القبول بمدارس التمريض سواء نظام الـ3 سنوات أو نظام الـ5 سنوات بمراكز المحافظة والاحتياجات، مشيرًا إلى أن المحافظة تعمل جاهدة وفق مسارين، الأول سد العجز بالمستشفيات والوحدات الصحية، إضافة لتقليل اغتراب الممرضات، حفاظا على أسرهن، لتنتهى تلك المعاناة خلال 3 سنوات.