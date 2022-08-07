حملات لحماية المستهلك والتأكد من سلامة الغذاء فى الوادى الجديد

جدة - نرمين السيد - شن المكتب الإقليمى لحماية المستهلك بالوادى الجديد، اليوم الأحد، حملات على الأسواق والمحال التجارية بمدينة الخارجة بالتنسيق مع هيئة سلامة الغذاء بالمدينة، فى إطار تشديد الرقابة على الأسواق والمحال التجارية والمتابعة المستمرة، وأسفرت عن ضبط كميات من المواد الغذائية المختلفة، وذلك حرصا على صحة وسلامة المستهلكين وضمان توافر منتجات صالحة للاستهلاك.





وقالت مدير المكتب الإقليمى لحماية المستهلك بالوادى الجديد الدكتورة سلوى مصطفى، إنه تم تنفيذ حملة للتأكد من انضباط الأسواق والمحلات التجارية وذلك بالتنسيق مع هيئة سلامة الغذاء بالخارجة. وأكدت أنه تم شن حملة على مخابز قرى أبو هريرة والخير والنماء وعثمان بن عفان وأبو الهول والكفاح وعمر بن الخطاب ومخابز مدينة الفرافرة، وذلك تنفيذا للخطة الشاملة نحو تكثيف الرقابة على كل ما يخص صحة المواطن وخاصة رغيف الخبز، والتأكيد على وصول الدعم لمستحقيه بالتنسيق مع إدارة تموين الفرافرة، ولم تسفر الحملة عن تحرير محاضر لأصحاب المخابز فى ظل الانضباط والالتزام بوزن وجودة الخبز بالبلدى المدعم وكذلك الاشتراطات الصحية ونظافة أدوات المعجن، وتوافر الشهادات الصحية.

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