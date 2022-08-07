جدة - نرمين السيد - وذكرت المحافظة - فى بيان اليوم - أن المحافظ وجه وكيل وزارة الصحة بتقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين، وتحويل أية حالات تستدعى التحويل إلى مستشفيات أخرى، وموضحة ارتفاع عدد ضحايا الحادث إلى 9 أشخاص، وذلك بعد وفاة أحد المصابين. كما وجه المحافظ مديرية التضامن الاجتماعى بسرعة صرف الإعانات العاجلة المقررة لأسر الضحايا والمصابين.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محافظ المنيا يزور مصابى حادث سمالوط بالمستشفى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.