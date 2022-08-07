بعد الثانوية العامة.. أهم المجالات التى يحتاجها سوق العمل (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى عن الحد الأدنى للمرحلة الأولى لقبول الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة "الدور الأول" 2022، حيث تقرر أن يكون الحد الأدنى للشعبة العلمية 365 درجة فأكثر بنسبة 89.02% فأكثر، حيث يبلغ عدد الطلاب 22 ألفا و475 طالبا وطالبة.





ويوضح الإنفو جراف التالى أهم المجالات التى يحتاجها سوق العمل بعد الثانوية العامة:

وبحسب بيان التعليم، من المقرر أن يكون الحد الأدنى للشعبة الهندسية 341 درجة فأكثر بنسبة 83.17% فأكثر، ويبلغ عدد الطلاب 15 ألفا و220 طالبا وطالبة، والشعبة الأدبية 264.5 درجة فأكثر بنسبة 64.51% فأكثر، ويبلغ عدد الطلاب 80 ألفا و63 طالبا وطالبة، على أن يتم فتح باب تسجيل الرغبات للمرحلة الأولى لهؤلاء الطلاب اعتبارًا من الخميس 11 أغسطس الجارى، وحتى الاثنين 15 أغسطس.

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