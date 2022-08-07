عاجل- تكليف الدكتور محمد فريد صالح قائما بأعمال رئيس هيئة الرقابة المالية

جدة - نرمين السيد - أصدر رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الأحد، قرارًا رقم 353 لسنة 2022، بتكليف الدكتور محمد فريد صالح بالقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية لمدة عام، اعتبارا من 7 أغسطس 2022.





ونشر القرار فى الجريدة الرسمية.

ويشغل الدكتور فريد حاليا منصب رئيس الاتحاد اليوروآسيوى للبورصات وذلك بالانتخاب، وعضو مجلس إدارة اتحاد البورصات الإفريقية، وعضو مجلس إدارة اتحاد أسواق المال العربية، وكان شغل منصب رئيس اتحاد أسواق المال العربية خلال الفترة من أبريل عام 2019، حتى أبريل عام 2021.

وشغل الدكتور فريد فى الفترة من 2013 إلى 2016 منصب مستشار لشئون التأجير التمويلى ورأس المال المخاطر بالبنك الدولى - مصر، كما عمل عضوا فى اللجنة الاستشارية لسوق رأس المال التى أنشأتها هيئة الرقابة المالية المصرية، وشغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية فى 2010-2011.

وحصل فريد على درجة الدكتوراة فى مجال "اقتصاديات التمويل" من جامعة كارديف متروبوليتان (Cardiff Metropolitan University)، بالمملكة المتحدة، كما حصل على درجة الماجستير فى العلوم الكمية المتعلقة بالتمويل (MSc. Quantitative Finance) - كلية بايز لإدارة الأعمال (Cass Business School)، بجامعة لندن، مملكة المتحدة.

كما نال درجة ماجستير العلوم فى الاقتصاد تخصص تحليل المشروعات والاستثمار والتمويل (MSc. Project Analysis، Finance & Investment) - من جامعة يورك - المملكة المتحدة.

كما حصل على درجة الماجستير فى إدارة الأعمال تخصص بنوك وتمويل (MBA Finance & Banking) - الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى فى مصر، وحصل الدكتور فريد على شهادة فى البرنامج المتخصص للاستثمار بنظام رأس المال المخاطر (Venture Capital Program) - يو سى بيركلى (UC Berkley) - الولايات المتحدة، وشهادة فى البرنامج المتخصص للاستثمار فى الاقتصاد التحليل - (Econometrics Summer School) - جامعة كامبريدج - المملكة المتحدة.

وحصل الدكتور محمد فريد على درجة بكالوريوس فى التجارة الخارجية والاقتصاد من جامعة حلوان، وعمل محاضرًا فى الأسواق المالية، والتمويل الدولى، والمشتقات المالية فى الجامعة الأمريكية فى مصر (AUC) وفى الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى (AAST).

وكان الدكتور فريد قد شغل منصب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة Dcode EFC، وهى شركة رائدة فى مجال الاستشارات الاقتصادية فى مصر.