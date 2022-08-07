الأوكازيون الصيفى 2022 تحت المراقبة (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - أصدر الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية قرارا وزاريا ببدء موسم التصفية الموسمية الثانية "الأوكازيون الصيفى" لعام 2022، اعتبارا من غدًا الإثنين ولمدة شهر.





ويوضح الإنفوجراف التالى أهم المعلومات عن الأوكازيون الصيفى:

ولفتت وزارة التموين، إلى أنه من المتوقع وصول عدد المحال المشاركة فى الأوكازيون ‏هذا العام إلى 3500 محل كما حدث فى العام الماضى، مؤكدا ‏أن الأوكازيون لا يقتصر فقط على محال الأحذية والملابس بل ‏يشارك فيه محال الأدوات المنزلية وغيره من الأنشطة الأخرى ‏شرط التقدم الى مديرية التموين التابع لها المحل التجارى.

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