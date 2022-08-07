عاجل.. الأرصاد تعلن سقوط الأمطار (الأماكن والفترات)

جدة - نرمين السيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، فى بيان لها، عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، عن المناطق التى ستشهد أمطار خلال الفترة من الإثنين 8 أغسطس إلى الثلاثاء 9 أغسطس 2022.





وتوقعت الأرصاد، أن تشهد مدينتى حلايب وشلاتين أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانًا بنسبة حدوث 30% تقريبا على فترات متقطعة. وخلال الفترة من الإثنين 8 أغسطس إلى السبت 13 أغسطس، من المقرر أن يسود طقس حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة رطب ليلا على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب على باقى الأنحاء. وتتكون شبورة مائية خفيفة فى الصباح الباكر حتى الساعة السادسة صباحا تقريبا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة.

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