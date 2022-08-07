محمد فريد يعد بتطوير العمل الرقابى على الأنشطة المالية غير المصرفية

جدة - نرمين السيد - تسلم الدكتور محمد فريد، اليوم الأحد، مهام عمله الجديد كقائم بأعمال رئيس هيئة الرقابة المالية، حيث عقد اجتماعا مع العاملين والموظفين بالهيئة فى مختلف الإدارات والقطاعات.





وقال مصدر مسؤول بهيئة الرقابة المالية "إن الدكتور محمد فريد كان حريصا فى أول يوم له بالهيئة على الالتقاء بالعاملين، والتأكيد على مواصلة تطوير العمل الرقابى فى مختلف الأنشطة التى تخضع للهيئة، وفقا لأحدث النظم العالمية".

وأضاف أن الدكتور محمد فريد أكد، خلال لقائه بالعاملين والموظفين بالهيئة، حرصه على صقل مهارات وإمكانيات جميع العاملين الرقابية من خلال برامج التدريب المختلفة، موضحا أنه لديه خطة شاملة لتطوير العمل الرقابى داخل الهيئة بما ينعكس إيجابيا على الأنشطة المالية غير المصرفية.

كما أكد "فريد" حرصه على تنمية الأنشطة المالية غير المصرفية، والتى تضم العديد من المجالات والقطاعات الاقتصادية، سواء التأمين أو التمويل العقارى والاستهلاكى والتأجير التمويلى والتخصيم بجانب سوق المال، منوها بأن لديه طموحات كبيرة للعمل على زيادة مساهمة الأنشطة المالية غير المصرفية فى النمو الاقتصادى والناتج المحلى الإجمالى.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى قد أصدر، فى وقت سابق اليوم، قرار رقم 353 لسنة 2022 بتكليف الدكتور محمد فريد صالح بالقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية لمدة عام، اعتبارا من 7 أغسطس 2022، وكان الدكتور محمد فريد يشغل منصب رئيس البورصة المصرية منذ أغسطس 2017 وحتى أمس.