مصادر مصرية مسئولة: اقتراب نجاح الجهود المصرية لوقف التصعيد في قطاع غزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 7 أغسطس 2022 04:27 مساءً - نقلت قناة أكسترا نيوز عن مصادر مصرية مسئولة تأكيدها اقتراب نجاح الجهود المصرية لوقف التصعيد بين الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني في قطاع غزة.

وأكدت المصادر المصرية أن اتصالات مصرية مكثفة خلال الساعات الأخيرة مع كافة الأطراف للوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة، مشددة على أن القاهرة مستمرة في جهودها لتحقيق التهدئة بين الطرفين.

وكانت تقارير إعلامية قد أكدت أن إسرائيل وافقت على طلب مصر بوقف إطلاق النار، وتزامن ذلك مع إعلان مسئول فلسطيني لوكالة رويترز أن وقف إطلاق النار في غزة سيدخل حيز التنفيذ الخامسة مساء اليوم بتوقيت جرينتش.