«الوزراء»: توصيات لزيادة مشاركة القطاع الخاص فى إنشاء المدارس التكنولوجية

جدة - نرمين السيد - عقد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ورشة العمل الـ19 ضمن سلسلة جلسات "حوار الخبراء"، اليوم الأحد، وذلك لمناقشة مستهدفات وثيقة "سياسة ملكية الدولة" بقطاع التعليم، بحضور عدد من نواب البرلمان والخبراء والأكاديميين.





وأكد عضو مجلس سياسات التعليم والبحث العلمى بأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجى الدكتور طارق سليمان ضرورة استمرار دور الدولة فى ضخ الاستثمارات بالتعليم الأساسى، وزيادة الرقابة على التعليم الخاص، لضمان تحقيق أهداف الدولة فى توفير جودة التعليم للمواطنين.

ومن جهته، اقترح عميد كلية التربية بجامعة عين شمس الدكتور حازم راشد زيادة أشكال الشراكة مع القطاع الخاص بزيادة أدواره فى مجالات التأسيس والإدارة مع احتفاظ الدولة بدورها الرقابى والإشرافى، مضيفا أن زيادة فرص تمكين المرأة فى سوق العمل يحتاج إلى إعادة هيكلة التعليم ما قبل الإبتدائى بضبط منظومة عمل القطاع الخاص فى الحضانات ورياض الأطفال.

وقال رئيس قطاع التعليم الفنى وعضو مجلس سياسات التعليم والبحث العلمى بأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجى الدكتور محمد موسى عمارة "إن هناك تجارب عديدة لإشراك القطاع الخاص فى برامج التعليم الفنى"، موضحا أن تلك التجارب تستهدف تخريج طلاب قادرين على الوفاء باحتياجات سوق العمل من خلال برامج التعليم المزدوج، الذى يقدم فرصا للتدريب داخل بعض المصانع بالتوازى مع الدراسة، كمدارس التكنولوجيا التطبيقية التى توفر فرصا للعمل بعد التخرج، مثل: مدارس شركات "العربى" و"السويدى" و"المصرية للاتصالات"، وغيرها.

ولفتت رئيس قطاع الدراسات التربوية بالمجلس الأعلى للجامعات الدكتورة أمل سويدان إلى أهمية تطوير لوائح كليات التربية لإعداد جيل جديد من المعلمين كأساس لعملية تطوير التعليم، فيما أشارت عضو لجنة التعليم بمجلس النواب الدكتورة جيهان البيومى إلى وجود عدد من التجارب المميزة لمدارس حكومية تقدم خدمات تعليمية متميزة تفوق نظيرتها فى بعض المدارس الخاصة، مؤكدة أهمية زيادة أعداد مدارس التكنولوجيا التطبيقية، كأحد أبرز النماذج فى ذلك الإطار.

ولفت رئيس جامعة الفيوم السابق الدكتور خالد حمزة إلى وجود تجارب ناجحة للشراكة بين وزارة التعليم والقطاع الخاص فى إدارة بعض المدارس الفنية، خاصة فى مجالات التشييد والبناء والمطاعم والفنادق، بما يتيح حسن استغلال أصول الدولة، وبما يوفر فرص عمل بعد التخرج للطلاب، فى الوقت نفسه.

وأكد عميد كلية التكنولوجيا والتعليم بجامعة حلوان السابق الدكتور عبدالله جلال ضرورة وجود منظومة للإدارة الاقتصادية للوحدات الإنتاجية بالمدارس الفنية لتعظيم العائد وحسن استغلال أصول الدولة، بجانب زيادة المشاركة بين الدولة والقطاع الخاص فى إنشاء مدارس جديدة لمواكبة الاحتياجات السنوية عن طريق مشاركة الدولة بالأراضى، على أن يتولى القطاع الخاص مهام التشغيل.