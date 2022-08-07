«التضامن» تنقذ مسنة ومسن تخلى عنهما ذويهم

جدة - نرمين السيد - وجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، فريق التدخل السريع المركزى بالوزارة بسرعة بحث شكوى بوجود مسنة مريضة تركها ذووها تواجه مرضها وحدها بغرفة ويقوم برعايتها بعض الأهالى بمنطقة شبين القناطر فى محافظة القليوبية.





وتحركت فريق التدخل السريع بمديرية التضامن الاجتماعى بالقليوبية فور تلقيه البلاغ، حيث ذهب للسيدة وأعد دراسة حالة عن الوضع الذى تعيش فيه وتبين أن السيدة تدعى" ف. ع.أ "وتبلغ من العمر 65 عاما وليس لها عائل وتركها ذووها تواجه مرضها وحدها ويقوم بعض الأهالى برعايتها، حيث تعانى من ضعف عام وقرح بالقدمين وبعض الأمراض المزمنة الأخرى.

وتم التنسيق مع منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء للتنسيق مع هيئة الاسعاف المصرية لنقل السيدة لأحد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة، وتم نقلها، برفقة أعضاء الفريق بالقليوبية إلى مستشفى شبين القناطر، حيث تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن التقييم الطبى لها وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة؛ نظرا لخطورة حالتها الصحية تم حجزها بالمستشفى ويتابع الفريق حالتها الصحية وبعد تماثل حالتها للشفاء سوف يتم نقلها إلى إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية التابعة لوزارة التضامن لتتلقى كل أوجه الرعاية.

وفى سياق متصل، بحث الفريق شكوى وجود مسن بلا مأوى فى حالة إعياء شديدة وهو يفترش الرصيف بإحدى شوراع منطقة مصر الجديدة بالقاهرة، وتوجه فريق التدخل السريع بالقاهرة إلى مكان تواجد المسن وتبين أنه يدعى م.أ.ع ويبلغ من العمر 75 عاما وليس لديه أى أوراق ثبوتية.

ونسقت الوزراة مع منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء؛ لنقل المسن لإحدى المستشفيات التابعة لوزارة الصحة بسيارة إسعاف وتم استقبال المسن بمستشفى هليوبوليس واتخاذ كل الإجراءات الطبية وتقييم الحالة الصحية للمسن وتبين أن حالته الصحية خطرة وتم حجزه بغرفة العناية المركزة بالمستشفى.

ويتابع الفريق حالته الصحية تمهيدا لاستقباله بإحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية التابعه لوزارة التضامن الاجتماعى ليتلقى كل أوجه الرعاية فور خروجه من المستشفى

ويتلقى فريق التدخل السريع المركزى شكاوى وانتهاكات دور الرعاية الاجتماعية على الخط الساخن 16439 وبلاغات الأطفال والكبار والأسر بلا مأوى على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء على الخط الساخن 16528.