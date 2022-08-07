عاجل.. إعلان الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى عن الحد الأدنى للمرحلة الأولى لقبول الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة "الدور الأول" 2022، حيث تقرر أن يكون الحد الأدنى للشعبة العلمية 365 درجة فأكثر بنسبة 89.02% فأكثر، حيث يبلغ عدد الطلاب 22 ألفا و475 طالبا وطالبة.





وبحسب بيان التعليم، من المقرر أن يكون الحد الأدنى للشعبة الهندسية 341 درجة فأكثر بنسبة 83.17% فأكثر، ويبلغ عدد الطلاب 15 ألفا و220 طالبا وطالبة، والشعبة الأدبية 264.5 درجة فأكثر بنسبة 64.51% فأكثر، ويبلغ عدد الطلاب 80 ألفا و63 طالبا وطالبة، على أن يتم فتح باب تسجيل الرغبات للمرحلة الأولى لهؤلاء الطلاب اعتبارًا من الخميس 11 أغسطس الجارى، وحتى الاثنين 15 أغسطس.

وذكر بيان صادر اليوم عن وزارة التعليم العالى والبحث العلمى أن القبول بالجامعات والمعاهد عن طريق موقع التنسيق الإلكترونى على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" خدمة مجانية متاحة من خلال الموقع التالى: www.tansik.egypt.gov.eg ، ويتم تشغيل الخدمة بمعامل الحاسبات بالجامعات المصرية خلال المدة المحددة لكل مرحلة من مراحل التنسيق مع اتخاذ كافة الاشتراطات والتدابير الاحترازية التى أقرتها منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية وتحقيق أقصى درجات التباعد الاجتماعى بما يضمن سلامة الجميع.

وأضاف البيان أن سوف يتقدم الطلاب برغباتهم لمدة خمسة أيام، عن طريق المعامل المتاحة بالجامعات، والتى سيتم فتحها اعتباراً من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا يوميًا خلال أيام المرحلة وعلى الطلاب الالتزام بارتداء الماسك الطبى (الكمامة) حيث لن يُسمح لأى طالب بالدخول دون ارتدائها واتباع التعليمات والإجراءات المنظمة للعمل بهذه المعامل، ويمكن للطالب التقدم أيضًا عن طريق الحاسب الشخصى أو أى حاسب مُتصل بالشبكة خارج الجامعات وسيكون الموقع متاحا لمدة 24 ساعة طوال أيام المرحلة.

وأشارت الوزارة إلى أنه ينتهى إدخال أو تعديل الرغبات الساعة السابعة مساءً فى أخر يوم للمرحلة، حيث أتاح التنسيق الإلكترونى التيسير على الطلاب وأولياء الأمور فى العديد من الأمو منها الانتقال من محافظة لأخرى لتقديم الأوراق كما توفر عليهم عناء الزحام والطوابير، ويقوم الطالب بتسجيل رغباته بنفسه ويمكنه مراجعتها وطباعتها بما يقلل من الأخطاء فى إدخال البيانات، وتتيح للطالب إمكانية تعديل الرغبات لعديد من المرات خلال فترة التنسيق الخاصة بالمرحلة حتى إغلاق الموقع، كذلك تسهل للطالب تحديد وتسجيل الرغبات بطريقة بسيطة ومريحة مما يمنع حدوث أى أخطاء حيث يوجه الحاسب الطالب خلال عملية تسجيل الرغبات بطريقة سهلة وبسيطة، وتمكن الطالب فور إعلان نتائج المراحل المختلفة من الحصول على نتيجة التنسيق من موقع التنسيق الإلكترونى على شبكة الإنترنت.