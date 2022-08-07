عاجل.. الرئيس السيسى يوجه بتعزيز الخطط الوطنية لتعظيم مقدار الطاقة المتجددة

جدة - نرمين السيد - اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الأحد، مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط وزير المالية.





وقال السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول "متابعة استراتيجية الدولة للطاقة الجديدة والمستدامة، فضلاً عن التغذية الكهربائية للمشروعات القومية التنموية".

وعرض الاجتماع مستجدات إنتاج الكهرباء من الطاقة الجديدة والمتجددة، التى تعتمد على الرياح والطاقة الشمسية بالتعاون مع شركات القطاع الخاص والشراكة مع الخبرة الأجنبية، فى إطار استراتيجية مصر للطاقة المتكاملة والمستدامة التى تهدف للوصول إلى نسبة 42% للطاقة المتجددة من مزيج الطاقة الكهربائية فى مصر بحلول عام 2035، لحسن استغلال موارد وإمكانات مصر من الطاقة المتجددة.

وفيما يتعلق باستغلال طاقة الرياح، تم استعراض جهود زيادة القدرات المولدة من توربينات الرياح بالاعتماد على التوربينات فائقة الارتفاع ذات القدرات الإنتاجية العالية، لتعظيم الاستفادة من طاقة الرياح فى المناطق التى تمتاز بسرعة الرياح العالية على مستوى الجمهورية.

كما تم استعراض تطورات التعاون مع الخبرات الدولية فى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتوليد الهيدروجين الأخضر باستخدام الطاقة المتجددة، بالتعاون مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، وبالاشتراك بين وزارتى الكهرباء والبترول.

ووجه الرئيس بتعزيز الخطط الوطنية الخاصة بزيادة مقدار الطاقة المتجددة وتعظيم قيمتها، لتنويع مصادر إمدادات الطاقة لعملية التنمية، بما فى ذلك إضافة مكون الهيدروجين الأخضر للمنظومة المتكاملة للطاقة لمواكبة التطور العالمى بشأن تغير المناخ والاتجاه نحو الاقتصاد الأخضر، بالشراكة مع القطاع الخاص وأعرق الخبرات العالمية فى هذا المجال فى ضوء الاهتمام العالمى المتنامى بمشروعات الهيدروجين الأخضر باعتباره يمثل مصدرًا واعدًا للطاقة، مع العمل على توطين صناعة أجهزة التحليل الكهربائى التى تعتبر عماد هذه الصناعة.

وأضاف المتحدث الرسمى أن الاجتماع شهد أيضًا عرض الموقف التنفيذى بشأن تامين التغذية الكهربائية للمشروعات القومية التنموية خاصة استصلاح الأراضى، خصوصًا فى سيناء، وجنوب الوادى والدلتا الجديدة، خصوصًا ما يتعلق بالأعمال الكهربائية بمحطات رفع المياه التى تستخدم فى الزراعة واستصلاح الأراضى، وقد وجه السيد الرئيس بسرعة الانتهاء من مشروعات إمدادات خطوط التغذية الكهربائية للمشروعات القومية الزراعية، فى ضوء ما تمثله إمدادات الطاقة من مكون أساسى لتلبية الاحتياجات التنموية على مستوى الجمهورية.

كما اطلع الرئيس كذلك على مستجدات مشروعات الربط الكهربائى مع دول الجوار، خاصةً المملكة العربية السعودية، وكلٍ من اليونان وقبرص.