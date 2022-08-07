بدء تنفيذ الموجة 20 لإزالة التعديات فى أسوان

جدة - نرمين السيد - وجه محافظ أسوان، أشرف عطية، رؤساء المراكز والمدن بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وجميع الجهات المعنية للبدء فى تنفيذ فعاليات الموجه الـ20 لإزالة التعديات على أراضى الدولة، والتى ستنطلق فى الفترة من 13 أغسطس الجارى وتستمر حتى 27 أكتوبر القادم.





وأكد المحافظ - فى بيان اليوم الأحد - أن فعاليات الموجه الـ20 ستتم على 3 مراحل، تنطلق الأولى فى الفترة من 13 أغسطس وحتى الأول من سبتمبر المقبل؛ وتستهدف الحالات البسيطة وحالات فى المهد، والمرحلة الثانية فى الفترة من 10 سبتمبر إلى 29 سبتمبر المقبل؛ وتستهدف الحالات المتوسطة، والمرحلة الثالثة فى الفترة من 8 أكتوبر القادم إلى 27 أكتوبر؛ وتستهدف الحالات المتوسطة، وأيضاً التى تقام عليها دراسات أمنية. وأشار إلى أنه سيتم إدراج الحالات غير الجادة من الذين لم يقوموا بسداد مقدم التعاقد وإنهاء إجراءات التقنين، حيث تم إعطاء مهلة أسبوعين لهم، وفى حالة عدم الاستجابة سيتم إصدار قرارات إزالة لهم من أول سبتمبر القادم، وإدراجهم ضمن الموجه الـ20، وهو ما سيتم تنفيذه أيضاً على أصحاب التصالح فى المبانى المخالفة التى قامت اللجان الفنية المختصة بفحص ومعاينة ملفاتهم، حيث تم إعطاء مهلة شهرين لهم، وفى حالة عدم إنهاء الإجراءات الخاصة بهم سيتم الإزالة الفورية للأعمال المخالفة ضمن الموجة نفسها.

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