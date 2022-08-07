كلنا واحد.. يوم رياضى وترفيهى لشباب حى الأسمرات باتحاد الشرطة (فيديو وصور)

جدة - نرمين السيد - وجهت وزارة الداخلية، دعوة إلى براعم وشباب حى الأسمرات؛ لممارسة جميع الأنشطة الرياضية والاستمتاع بقضاء يوم رياضى وترفيهى، حيث تم اصطحابهم إلى اتحاد الشرطة الرياضى، وتوزيع الملابس الرياضية عليهم لممارسة جميع الألعاب.





يأتى ذلك فى إطار مبادرة "كلنا واحد" تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، حث تُعد المبادرة الأولى من نوعها والتى تؤكد على الدور المجتمعى لوزارة الداخلية الذى يكتسب أهميته يوماً بعد يوم، ويوضح مدى حرصها على دعم ومساندة كافة الفئات المجتمعية وبخاصة قاطنى المجتمعات الحضارية الجديدة والتى حرص رئيس الجمهورية على إنشائها منذ اللحظة الأولى لتوليه المسؤولية، كبدائل للمناطق التى شكلت على مدار سنوات طويلة خطورة على قاطنيها وذلك لتوفير حياة كريمة لهم. وتضمنت الزيارة مشاركة البراعم والشباب فى عدد من الأنشطة الرياضية والترفيهية المختلفة، وتوزيع عدد من الهدايا الرمزية عليهم، الأمر الذى كان له بالغ الأثر فى نفوس هؤلاء الشباب الذين أعربوا عن خالص شكرهم لأجهزة وزارة الداخلية على تلك المبادرة، وعلى ما لمسوه من اهتمام يؤكد مدى حرص وزارة الداخلية على مد جسور التواصل مع مختلف فئات المجتمع. جدير بالذكر أن مبادرة "كلنا واحد" تُعد واحدةً من أكبر المبادرات المجتمعية التى أطلقتها وزارة الداخلية فى إطار الدور المجتمعى لمنظومة العمل الأمنى، وتأتى فى إطار توجيهات القيادة السياسية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لدعم منظومة الحماية الاجتماعية للمواطنين.

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