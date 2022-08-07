موعد مباراة الأهلي والاتحاد السكندرى الليلة فى الدورى والقنوات الناقلة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 7 أغسطس 2022 02:27 مساءً - يواجه فريق الأهلى نظيره الاتحاد السكندري باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، فى مواجهة لن تنقصها الإثارة والمتعة الكروية.

موعد مباراة الأهلي والاتحاد السكندرى

ويستعد الأهلى لمواجهة الاتحاد السكندرى فى التاسعة مساء اليوم، الأحد، باستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

الأهلي يستكمل الدوري بالناشئين والعائدين من الإصابة

وكان الأهلي قرر استكمال ما تبقى من الدوري المصري باللاعبين الشباب والناشئين والعائدين من الإصابة، اعتراضًا على أداء التحكيم في المسابقة.

وألغى الحكم أحمد الغندور هدفًا لبيرسي تاو في مرمى فاركو خلال المباراة التي أقيمت الأربعاء الماضي في الجولة 28، بداعي التسلل بعد العودة إلى تقنية الفيديو المساعد "الفار"، لكن الإعادة التليفزيونية أظهرت شكوكًا في قرار الحكم.

وانتهت مباراة الأهلي وفاركو بالتعادل السلبي، ليخسر الفريق الأحمر نقطتين جديدتين في سباق المنافسة على لقب الدوري.

نتيجة مواجهة الدور الأول بين الأهلى والاتحاد السكندرى

انتهت مباراة الدور الأول بين الأهلى والاتحاد السكندري بفوز المارد الأحمر بهدف دون رد سجله لويس ميكيسونى في اللقاء الذى أقيم بالجولة الثانية عشرة للمسابقة على ستاد الاهلى والسلام وشهد إضاعة الجنوب أفريقى بيرسى تاو لركلة جزاء.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلى والاتحاد السكندرى

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى والاتحاد السكندرى اليوم الاحد فى الدورى المصرى، مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاء بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.