استمرار مبادرة «كلنا واحد» لتوفير السلع للجمهور بأسعار مخفضة

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الداخلية، استمرار فعاليات المرحلة الـ22 من مبادرة "كلنا واحد" لتوفير السلع للجمهور بأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 60% حتى نهاية شهر أغسطس لعام 2022 ومواصلة منظومة أمان توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة حتى نهاية العام الجارى.





مبادرة "كلنا واحد" تُعد واحدةً من أكبر المبادرات المجتمعية التى أطلقتها وزارة الداخلية فى إطار الدور المجتمعى لمنظومة العمل الأمنى للمساهمة فى رفع العبء عن كاهل المواطنين، وتأتى فى إطار توجيهات القيادة السياسية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لدعم منظومة الحماية الاجتماعية للمواطنين. وحرصت وزارة الداخلية على التنسيق مع كبرى الشركات وسلاسل المواد الغذائية للانضمام والمشاركة فى المبادرة ليصبح إجمالى الكيانات المشاركة فى الفعالية (1002) فرع على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى (1026) منفذا ثابتا ومتحركا، وسرادقات بالميادين والشوارع الرئيسية وقوافل السيارات لمنظومة "أمان" التابعة لوزارة الداخلية حتى نهاية العام.

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