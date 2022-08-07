وزيرة الهجرة تستقبل العالم المصري محمد ثروت أحد اهم علماء علوم الأتّوثانية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 7 أغسطس 2022 01:25 مساءً - السفيرة نبيلة مكرم: الدكتور محمد ثروت مصدر فخر لكل مصري بالخارج لما حققه من إنجازات علمية مهمة

وزيرة الهجرة: التعاون مع أكاديمية البحث العلمي وفق بروتوكول التعاون للاستفادة من خبرات الدكتور محمد ثروت

الدكتور محمد ثروت: وزارة الهجرة فتحت مسارات جادة لمشاركة خبرائنا بالخارج في بناء دولتنا الحديثة

استقبلت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد الدكتور محمد ثروت حسن، أستاذ الفيزياء والضوء بجامعة أريزونا بالولايات المتحدة الامريكية، وواحد من أهم علماء علوم الأتّوثانية "Attosecond"، (أسرع ألف مرة من الفيمتو ثانية)؛ لبحث سبل الاستفادة من خبراته العلمية في خطط الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة.

من ناحيتها، رحبت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة بالدكتور محمد ثروت حسن أستاذ الفيزياء والضوء بجامعة اريزونا بالولايات المتحدة الأمريكية، معربة عن فخرها بما حققه من إنجازات عملية كبيرة جعلته ضمن أفضل علماء العالم في علوم الأتّوثانية، ويعد نموذجا يحتذى به من المصريين بالخارج الذين يتركون أثرا في مجالاتهم يستفيد منه العالم أجمع.

وأضافت وزيرة الهجرة أننا سنقدم الدعم الكامل للدكتور محمد ثورت حسن، بما يضمن الاستفادة من خبراته وتجاربه العملية ضمن خطط الدولة لتحقيق التنمية، من خلال التشبيك من الوزارات والجهات المعنية بالملفات ذات الصلة، وفي هذا الإطار سيتم تنظيم ندوة علمية بأكاديمية البحث العلمي، للتعرف على رؤى الدكتور محمد ثروت في عدد من التحديات الحالية في ضوء بروتوكول التعاون بين وزارة الهجرة وأكاديمية البحث العملي، هذا بجانب العمل على تنظيم مؤتمر علمي بجامعة زويل، لتعريف طلاب الجامعة بإنجازات د. ثروت والاستفادة من خبراته لتحفيز جيل جديد من الباحثين المصريين على الإبداع والابتكار.

من ناحيته، أعرب الدكتور محمد ثروت حسن أستاذ الفيزياء والضوء بجامعة أريزونا بالولايات المتحدة الأمريكية، عن شكره للسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، على دعمها للعلماء والخبراء المصريين بالخارج، وفتح مسارات جادة للتواصل المستمر معهم، ما يمثل فرصة حقيقة لمشاركة العلماء والخبراء المصريين بالخارج في بناء دولتنا الحديثة، والاستفادة من خبراتهم في المشروعات والخطط التي تعمل عليها الدولة في المرحلة الراهنة، مضيفا أن مصر تمتلك فرصا كبيرة لركب التقدم، من خلال التركيز على البحث العلمي في مجالات بعينها، تتوافق مع رؤية الدولة وأهدافها المستقبلية، واهتمام القيادة السياسية بقضايا تغير المناخ، وأبحاث المياه، وأيضا الغزل والنسيج.

مضيفا أنه وفريقه البحثي استطاعوا تحقيق إنجاز علمي مهم وهو تحويل الميكروسكوب الإليكتروني رباعي الأبعاد ليتمكن من رصد الحركة في زمن الأتّوثانية، واستطاعوا من خلاله التقاط صور وفيديوهات لحركة الإليكترونات لأول مرة في التاريخ داخل المادة، كذلك قام بتطوير ليزر أتّوثانية، والذي يعتبر أسرع نبضات الليزر في العالم، حسب موسوعة جينيس للأرقام القياسية، وأيضا تطوير المخلق الموجي لليزر الأتّوثانية، والذي استطاع من خلاله التحكم في حركة الإليكترونات داخل المواد العازلة كالزجاج وتحويلها لمواد موصلة.

جدير بالذكر أن الدكتور محمد ثروت حسن استاذ الفيزياء والضوء بجامعة اريزونا بالولايات المتحدة الامريكية، حصل على الدكتوراة من معهد ماكس بلانك بالمانيا ٢٠١٣ في علوم الاتوثانية وعمل في جامعة كالتك مع احمد زويل في اخر الاعوام قبل رحيلة، كم اسس مجموعته البحثية الدولية عام ٢٠١٧ بجامعة اريزونا والتي تضم مجموعة من الباحثين من دول كثيرة، و لديه العديد من الابحاث المنشورة في ارقى المجلات العلمية مثل سينس و نيتشر، كما حصل على العديد من الجوائز منهازمالة ماكس بلانك، جائزة منظمة كيك العالمية للمشروعات البحثية ومنحة منظمة جوردن مور الامريكية.