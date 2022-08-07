التعليم العالي: خطوات التقديم لنظام التنسيق الإلكتروني للالتحاق بالجامعات الحكومية والمعاهد للعام...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 7 أغسطس 2022 01:25 مساءً - - قائمة بأهم الأسئلة والإجابات الخاصة بالتنسيق الإلكتروني لطلاب الثانوية العامة

- إنفوجراف توضيحي لخطوات التنسيق الإلكتروني لطلاب الثانوية العامة

- فيديو توضيحي لخطوات التنسيق الإلكتروني لطلاب الثانوية العامة

وجه د.خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي بتوعية طلاب الثانوية العامة والشهادات المعادلة بخطوات التقديم لنظام التنسيق الإلكتروني للجامعات الحكومية والمعاهد للعام الدراسي 2022-2023؛ للتسهيل على الطلاب ومساعدتهم على تجنب أي أخطاء قد تحدث في عملية التنسيق.

وصرح د. عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن المركز الإعلامي للوزارة أعد حملة توعية لطلاب الثانوية العامة بخطوات التقديم لموقع التنسيق الإلكتروني للجامعات الحكومية والمعاهد تشمل كافة الأشكال التوضيحية( قائمة بأهم الأسئلة والإجابات الخاصة بالتنسيق الإلكتروني لطلاب الثانوية العامة- إنفوجراف توضيحي للتنسيق الإلكتروني لطلاب الثانوية العامة- فيديو توضيحي لخطوات التنسيق الإلكتروني لطلاب الثانوية العامة) والتي تيسر على الطلاب إتمام تقديمهم للتنسيق الإلكتروني بكل يسر خلال الفترة القادمة، وذلك عقب إعلان الوزارة عن المواعيد المحددة لتنسيق كل شهادة وكل مرحلة من مراحل التنسيق.

وأضاف المتحدث الرسمي أن المركز الإعلامي سيقدم حملات توعية مماثلة لطلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية، وكذلك طلاب الشهادات الفنية خلال الفترة القادمة لمساعدتهم على التنسيق الإلكتروني للجامعات الحكومية والمعاهد بكل يسر.

وأضاف المتحدث الرسمي أنه يمكن للطلاب متابعة كافة أخبار التنسيق للجامعات والمعاهد خلال الفترة القادمة من خلال ما ينشر من بيانات رسمية تصدر عن المركز الإعلامي للوزارة بوسائل الإعلام المختلفة، وما ينشر على الموقع الإلكتروني والحسابات الرسمية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي على مواقع التواصل الاجتماعي التالية:

● الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي

http://mohesr.gov.eg

● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)

https://www.facebook.com/MOHESREGYPT

● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على موقع التواصل الاجتماعي (الانستجرام)

https://www.instagram.com/mohesregypt/

● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)

https://twitter.com/Mohesregypt