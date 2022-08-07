محافظ المنيا يتابع جهود الوحدات المحلية فى حملات النظافة ورفع الإشغالات

جدة - نرمين السيد - تابع أسامة القاضى، محافظ المنيا، الحملات اليومية التى تنظمها الوحدات المحلية بالمراكز والقرى التابعة لها بنطاق المحافظة، فيما يخص الحالة العامة للنظافة والإشغالات والإنارة، وذلك بهدف الارتقاء بالحالة العامة داخل الشوارع الرئيسية والأحياء الداخلية والقرى التابعة لكل مركز، لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.





من جانبها، تابعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مغاغة، أعمال رفع القمامة والمخلفات من نقاط تجميعها بحى غرب المدينة ونقلها إلى المقالب العمومية مع تهذيب الحشائش والأعشاب حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين ومن أجل بيئة صحية ونظيفة حيث تم رفع المخلفات من طريق مصر أسوان الزراعى وشارع النيابة الإدارية وشارع المدارس وذلك لإعادة الواجهة الحضارية للمركز وتحسين مستوى النظافة والحفاظ على البيئة المحيطة من التلوث وعدم انتشار الأمراض والأوبئة.

كما نفذت الوحدة المحلية لمغاغة حملة مكبرة لرفع الإشغالات أمام المحلات التجارية بمدخل شارع طه حسين، والكوبرى القبلى، وميدان المحطة، وشارع السلام القبلى، وشارع الجمهورية الشرقى، وشارع الطراد، وذلك فى إطار إحكام الرقابة والحفاظ على حرم الطريق العام والقضاء على المظاهر العشوائية حيث تم التحفظ على بعض الإشغالات التى تعيق حركة السير واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين.

وفى مركز ومدينة مطاى، نظمت الوحدة المحلية حملة مكبرة للنظافة ورفع الإشغالات بقرى: "بردنوها وكوم مطاى وعزبة جبرائيل وطريق البوشى"، حيث تم رفع وإزالة كافة المخلفات والمواد الصلبة من نقاط التجميع ونقلها للظهير الصحراوى وتمهيد الطريق وذلك باستخدام معدات الوحدة المحلية، فى إطار النهوض بمنظومة النظافة ورفع كفاءة الطرق وخلق سيولة مرورية وإضفاء الطابع الجمالى.

كما تابعت الوحدة المحلية أعمال الصرف الصحى بقرية بردنوها، وذلك ضمن خطة المحافظة للنهوض بقطاع مياه الشرب والصرف الصحى من أجل التيسير على المواطنين والارتقاء بالخدمة المقدمة.

وواصلت الوحدة المحلية لمركز ديرمواس، تنفيذ أعمال رفع كفاءة منظومة النظافة العامة، وذلك من خلال رفع تراكمات القمامة من الأحياء والشوارع الرئيسية بقرية بنى حرام باستخدام معدات الوحدة المحلية ونقلها للظهير الصحراوى، وتنفيذ أعمال الصيانة الدورية لأعمدة الإنارة بالطرق الرئيسية تيسيراً على المارة من المواطنين والمركبات، وذلك تنفيذاً لخطة المحافظة للنهوض بمنظومة النظافة وإضفاء الطابع الجمالى ودعم الإنارة العامة.