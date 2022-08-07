محافظ الجيزة: التواجد الميدانى وحل شكاوى المواطنين على رأس أولويات العمل

جدة - نرمين السيد - كلف أحمد راشد محافظ الجيزة رؤساء الوحدات المحلية بضرورة التواجد الميدانى على مدار اليوم ومتابعه تأدية الخدمات للمواطنين على أكمل وجه والتعامل الفورى حيال الشكاوى الواردة من المواطن والاستجابة لها إلى جانب الحفاظ على ما تم تنفيذه من مشروعات؛ لتحسين المستوى المعيشى للمواطنين.





جاءت تصريحات المحافظ، خلال الاجتماع الموسع الذى عقده مع رؤساء المراكز والمدن والوحدات المحلية وذلك عقب الحركة الموسعة التى أصدرها محافظ الجيزة وتم خلالها تكليف 48 رئيسا للوحدات المحلية على مستوى المحافظة.

وأكد محافظ الجيزة، أن الهدف الرئيسى من اللقاء هو الوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرا إلى أن حركة تغييرات وتكليف رؤساء جدد للوحدات المحلية جاءت فى إطار تنفيذ رؤية الدولة وقيادتها؛ لتحقيق أقصى استفادة من الشباب وضخ دماء جديدة لتطوير العمل بالوحدات المحلية بالقرى وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال تنشيط الأداء داخل تلك الوحدات.

وناقش المحافظ مع الحضور الأدوار والإختصاصات، مشددا عليهم بضرورة العمل الميدانى والتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن وجهات الإختصاص لرصد ومتابعة الشارع وضبط المخالفات ومنع الإشغالات وإزالة التعديات فى المهد، مؤكدا أن التعديات بمختلف أشكالها خط أحمر وتحرير المحاضر الفورية بوقائع التعدى واتخاذ الإجراءات القاونية فى ذلك الصدد.

ووجه المحافظ بتلبية متطلبات ومقترحات رؤساء الوحدات المحلية بالقرى؛ لتسهيل أعمالهم لسرعة التعامل مع المواطنين شكاوى والحالات الطارئة وتنفيذ المهام الدورية بصورة أكثر كفاءة.

وأكد محافظ الجيزة على تحفيز ومكافأة رؤساء الوحدات المحلية ماديا بشكل دورى بناءا على تقرير يقوم بوضعه رئيس المركز المختص لرؤساء القرى التابعة له لتقييم العمل والأداء بشكل مستمر.

وتطرق راشد إلى ملف القمامة والجمع السكنى وتشديد الرقابة لمنع إلقاء المخلفات على جانبى الطرق والترع للحفاظ على أعمال التبطين وضبط المخالفين ورفع المستوى الجمالى للقرى وتطوير المداخل والاهتمام بالمظهر الحضارى ومراعاة الاستخدام الأمثل للأجهزة والمعدات والسيارات والتوزيع المثالى للقوى البشرية ودعم برامج محو الأمية وتعليم الكبار.

حضر الاجتماع إبراهيم الشهابى نائب المحافظ، وعلاء بدران السكرتير العام للمحافظة ورؤساء المراكز والمدن والوحدات المحلية بالقرى ومديرى الإدارات والأجهزة المعنية بالمحافظة.