غادة والى تؤكد التزام مكتب الأمم المتحدة فى فيينا بسياسة صين واحدة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 7 أغسطس 2022 12:28 مساءً - أكدت الدكتورة غادة والى المدير العام لمكتب الأمم المتحدة فى فيينا والمديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة أن مكتب الأمم المتحدة يلتزم بسياسة صين واحدة وأيضا بالقرارات ذات الصلة الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقالت والى، فى تصريحات خاصة لوكالة أنباء "شينخوا" الصينية نشرتها اليوم الأحد: "إن مكتب الأمم المتحدة فى فيينا ملتزم بقرارات الجمعية العامة وسياسة صين واحدة وهذا هو التوجه الذى نتبعه فى كل ما نقوم به"، وذلك فى تعقيبها على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكى نانسى بيلوسى لتايوان.

وأضافت المسؤولة الأممية نقلا عن تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش "إن مكتب الأمم المتحدة فى فيينا جزء من الأمانة العامة للأمم المتحدة ومتوافق تماما مع مواقف المنظمة كما عبر عنها الأمين العام".

يشار إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت القرار رقم 2758 فى عام 1971، والذى قرر استعادة الحقوق المشروعة لجمهورية الصين الشعبية فى الأمم المتحدة والاعتراف بممثلى حكومة جمهورية الصين الشعبية بوصفهم الممثلين الشرعيين الوحيدين للصين فى الأمم المتحدة.