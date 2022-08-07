وزير التعليم العالي يستعرض تقريرًا حول مشاركة القومية للاستشعار من البُعد في...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 7 أغسطس 2022 12:28 مساءً - استعرض د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي تقريرًا مقدمًا من د. محمد زهران رئيس الهيئة القومية للاستشعار من البُعد، حول مشاركة الهيئة في ورشة عمل، بعنوان "دور علوم وتكنولوجيا الفضاء والاستشعار من البُعد في التغيرات المناخية" والتى نظمها مجلس بحوث الفضاء والاستشعار من البُعد، بمقر أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.

وأشار التقرير إلى أن الهدف من الورشة إلقاء الضوء على أهمية علوم وتكنولوجيا الفضاء والاستشعار من البعد وتطبيقاتها في التغيرات المناخية والقطاعات المختلفة للزراعة، والغذاء، والمياه، والتنوع البيولوجي، وتأثيرها على التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

جدير بالذكر أن مجلس بحوث الفضاء والاستشعار من البُعد يعد من المجالس النوعية المتخصصة التابعة لأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، ويُناط به وضع سياسات وإستراتيجيات من شأنها دعم علوم الفضاء وتطبيقاتها، وتأتي ورشة العمل في إطار دعم مصر لاستضافة مؤتمر الأطراف السابع والعشرين للتغيرات المناخية خلال شهر نوفمبر القادم.

وقد شاركت الهيئة في الورشة بعدد من المحاضرات، منها قيام د.إلهام محمود الأستاذ بالهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء، وعضو لجنة التغيرات المناخية الدولية IPPC بإلقاء محاضرة عن "الوضع الراهن للتغيرات المناخية عالميًّا فى ضوء التقرير السادس للأمم المتحدة"، وإلقاء د. محمد زهران محاضرة عن "المعمل المصرى الصينى لتصنيع الخلايا الشمسية... التشغيل والاستدامة"، وإلقاء د. أبو

طالب ذكي أستاذ مساعد الهيدرولوجى بالهيئة محاضرة عن "التغيرات المناخية و مصادر المياه".