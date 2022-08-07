تشميع 6 منشآت و20 ألف جنيه غرامة لمخالفة الإجراءات الاحترازية بالإسكندرية

جدة - نرمين السيد - شنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية حملات مكثفة على المحلات التجارية والكافيهات وقاعات الأفراح، لمتابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وضبط الإشغالات وفرض سيادة القانون.





ووفقا لبيان حى أول المنتزه، أسفرت الحملات بدائرة الحى عن غلق وتشميع 6 منشآت تجارية لمخالفتهم مواعيد الغلق والالتزام بالإجراءات الوقائية، وتحصيل غرامات بقيمة 20 ألف جنيه والتحفظ وإزالة 195 حالة إشغال متنوع ومصادرة 8 مركبات صغيرة لمخالفتهم السير بالشوارع الرئيسية وإزالة الحواجز الحديدية والأسمنتية بعدة ميادين وفتح الطريق أمام المارة والسيارات.

وقام حى ثان المنتزه بتحصيل غرامات من المنشآت المخالفة بقيمة 29 ألف جنيه والتحفظ على 50 حالة إشغال، وتصدى حى غرب لأعمال بناء مخالف على أملاك الدولة بمنطقة نجع العرب، وتم إزالة بناءين مخالفين وبناء ثالث بمنطقة شارع الرشيد رضا مع شارع مسجد القبارى واتخاذ الإجراءات القانونية.