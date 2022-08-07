«الملاذ الآمن».. 9 ملايين إجمالى عدد المهاجرين واللاجئين لمصر

جدة - نرمين السيد - وقالت بعثة المنظمة الدولية للهجرة بمصر، فى بيان رسمى، إنها تقدر للعدد الحالى للمهاجرين الدوليين الذين يعيشون فى مصر بـ 9 ملايين شخص، من 133 دولة.

وأوضحت المنظمة الدولية للهجرة، أن المهاجر هو "أى شخص يتحرك أو ينتقل عبر حدود دولية أو داخل دولة بعيدًا عن مكان إقامته المعتاد، بغض النظر عن الوضع القانونى للشخص؛ ما إذا كانت الحركة طوعية أو غير طوعية؛ أو ما هى أسباب الحركة ومدة الإقامة".

وكشفت المنظمة الدولية للهجرة، أن العدد الحالى للمهاجرين الدوليين المقيمين فى مصر هو 9,012,582 مهاجرًا تحديدا، أى ما يعادل 8.7٪ من السكان المصريين(103,655,989).

وشددت على أن هناك زيادة ملحوظة فى عدد المهاجرين منذ عام 2019، بسبب عدم الاستقرار الذى طال أمده البلدان المجاورة لمصر، مما دفع الآلاف من السودانيين وجنوب السودان والسوريين والإثيوبيين والعراقيين واليمنيين إلى البحث عن ملاذ آمن فى مصر.

وأشارت إلى أن الخطاب الإيجابى للحكومة المصرية تجاه المهاجرين واللاجئين عامل جذب للمهاجرين واللاجئين وطالبى اللجوء مؤخرًا إلى مصر، حيث إن مصر سخية فى إدراج المهاجرين واللاجئين وطالبى اللجوء فى النظم الوطنية للتعليم والصحة، على قدم المساواة مع المصريين فى كثير من الحالات، وهذا على الرغم من التحديات التى يواجهها هذان القطاعان والتكاليف الاقتصادية الباهظة، موضحة أن إدراج السكان المهاجرين فى خطة التطعيم الوطنية ضد فيروس هو مثال حديث واضح على نهج الحكومة المصرية فى معاملة المهاجرين، على قدم المساواة مع المواطنين المصريين.

وتأتى هذه المجموعة من المهاجرين من 133 دولة، بينهم المجموعات الكُبرى مثل المهاجرين السودانيين (4 ملايين) والسوريين (1.5 مليون) واليمنيين (مليون) والليبيين (مليون)، وتشكل هذه الجنسيات الأربع 80٪ من المهاجرين المقيمين حاليًا فى البلاد.

ويظهر التقييم أن متوسط عمر المهاجرين فى مصر هو 35 سنة، مع نسبة متوازنة من الذكور (50.4٪) والإناث (49.6٪)، وغالبيتهم (56٪) يقيمون فى 5 محافظات: القاهرة والجيزة والإسكندرية ودمياط والدقهلية، ويعيش باقى المهاجرين فى محافظات مثل أسيوط، أسوان، الغربية، الإسماعيلية، الأقصر، مرسى مطروح، المنوفية، المنيا، بورسعيد، القليويبة، قنا، محافظة البحر الأحمر (الغردقة، شرم الشيخ بأعداد قليلة فى شبه جزيرة سيناء وتحديداً مدينة دهب) والشرقية، وسوهاج، والسويس.

كما كشفت البيانات التى تم جمعها من السفارات والدراسات التى قامت بها المنظمة أن أكثر من ثلثى السكان (37٪) يعملون فى وظائف ثابتة وشركات مستقرة، مما يشير إلى أن المهاجرين فى مصر يساهمون بشكل إيجابى فى سوق العمل ونمو الاقتصاد المصرى، فعلى سبيل المثال، يعتبر السوريون الذين يشكلون 17٪ من أعداد المهاجرين الدوليين فى مصر من أفضل الجنسيات التى تساهم بشكل إيجابى فى سوق العمل والاقتصاد المصرى.

ويقدر حجم الأموال التى استثمرها 30 ألف مستثمر سورى مُسجل فى مصر بنحو مليار دولار، مما يعكس أهمية تعزيز اندماج المهاجرين لأثره الإيجابى على المجتمعات المُضيفة.

وبالنسبة إلى مدة إقامة المهاجرين فى مصر، فإن التقييم قد أظهر أن 60٪ من المهاجرين الدوليين الذين يعيشون فى مصر مندمجون جيدًا فى المجتمع لأكثر من 10 سنوات (5.5 مليون شخص)، مع 6٪ يعيشيون باندماج داخل المجتمع المصري لمدة 15 عامًا أو أكثر (بما فى ذلك الأجيال الثانية).

ويسمح هذا التقييم للمنظمة الدولية للهجرة بمراجعة أحدث تقييم أجرته المنظمة بشأن أعداد المهاجرين فى مصر فى عام 2019، وتساعد هذه المجهودات المنظمة على تخطيط استجاباتها للاحتياجات الفعلية للمهاجرين المقيمين فى مصر.

علاوة على ذلك، فإنها تسلط الضوء على أهمية فهم الاختلافات بين هؤلاء المهاجرين الذين يقيمون لسنوات وأجيال (بين11 إلى 15 عامًا) فى البلاد ويعيشون باندماج فى المجتمع المصرى مع المساهمة فى تنميته، وبين من هم بحاجة إلى الدعم من المهاجريين الدوليين.

ويشمل دعم المنظمة الدولية للهجرة التدخلات القائمة على النقد، ودعم الإسكان، والمواد الغذائية وغير الغذائية، والتعليم،والمساعدات الصحية.

وقد بدأت المنظمة الدولية للهجرة فى مصر تقييمها فى أكتوبر 2021، والذى انتهى فى يونيو 2022 بنتائج ملموسة وقابلة للقياس الكمى، واستخدمت المنظمة الدولية للهجرة طرق بحث متعددة للحصول على أدق عدد للمهاجرين فى مصر، حيث تم إجراء الاستطلاعات والمشاورات مع الممثلين الدبلوماسيين لأكثر من 100 دولة، إلى جانب تنظيم عدد من المجموعات البؤرية وإجراء دراسات استقصائية مع قادة مجتمعات المهاجرين المختلفة، بالإضافة إلى البيانات التي جمعتها المنظمة من خلال تفاعلها اليومى مع المهاجرين، والمراجعة الأكاديمية للدراسات والأبحاث والبيانات المتوفرة حول أعداد المهاجرين فى مصر.