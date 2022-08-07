الصحة: برامج تدريبية لرفع كفاءة الصيادلة العاملين بالقطاع الحكومى

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة والسكان، تنظيم العديد من الزيارات الميدانية، لمتابعة تنفيذ البرنامج القومى لمكافحة الميكروبات المقاومة للمضادات الحيوية فى مستشفيات المرحلة الأولى من البرنامج.





وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن البرنامج القومى لمكافحة الميكروبات المقاومة للمضادات الحيوية يهدف إلى رفع كفاءة القوى البشرية من خلال تقديم الدعم الإدارى وتحديد المسئوليات، ورفع كفاءة الصيادلة، وتعزيز الممارسة الإكلينيكية الآمنة، بالاستخدام الأمثل للمضادات الحيوية وتقليل استهلاكها، وتعظيم النتائج الإيجابية، وتوفير فرص التعليم والتدريب، وذلك فى إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الزيارات تضمنت مستشفيات (الفيوم العام – المنيرة العام - مدينة نصر للتأمين الصحى - الساحل التعليمى - دار الشفاء)، وذلك من خلال لجنة فنية تضم ممثلين عن الإدارة المركزية لشئون الصيدلة، والإدارة المركزية لمكافحة العدوى، والإدارة المركزية للمعامل، ومنظمة الصحة العالمية، لتحديد الاحتياجات الخاصة بتنفيذ خطة العمل، وفقا لمعايير التقييم الصادرة عن مراكز مكافحة الأمراض والوقاية الأمريكية.

وقال «عبدالغفار» إن المرحلة الثانية من البرنامج القومى لمكافحة الميكروبات المقاومة للمضادات الحيوية، تستهدف التوسع فى عدد المستشفيات العامة، والمركزية، والتخصصية التابعة لوزارة الصحة وهيئاتها المختلفة على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك فى محافظات (الإسكندرية، والغربية، والبحيرة، وأسيوط، ودمياط).

ولفت «عبدالغفار» إلى التنسيق المستمر بين كل قطاعات الوزارة لتوفير المستلزمات المطلوبة بالمستشفيات، وتعزيز منظومة ترصد العدوى بالميكروبات المقاومة للمضادات الحيوية، من خلال تجهيز معامل الميكروبيولوجى وتطوير نظام الرقمنة، فضلًا عن إعداد التقارير الخاصة ببرامج علاج العدوى البكتيرية، بما يسهم فى الحد من تأثير مقاومة مضادات الميكروبات.

من جانبها، أعلنت الدكتورة سحر فرج رئيس الإدارة المركزية للشئون الصيدلية، الانتهاء من ثلاث مراحل تدريبية، بإجمالى 192 دورة تدريبية، مستهدفة 5837 صيدلى من العاملين بالقطاع الحكومى فى 20 محافظة، بالإضافة إلى 15 برنامجا تخصصيا لإعداد وتأهيل صيادلة إكلينيكيين فى مختلف التخصصات.

وأضافت «فرج»، أنه تم تشكيل عدة لجان لمراقبة الأداء الصيدلى فى المؤسسات الصيدلية الحكومية المختلفة، بواقع 225 زيارة ميدانية، شملت محافظات (الجيزة ـ والقليوبية ـ والشرقية ـ والغربية والفيوم - والقاهرة - والإسكندرية - والبحيرة - والدقهلية – والمنوفية، وبنى سويف، وكفر الشيخ، والسويس)، بالإضافة إلى تدريب الصيادلة على المعايير العالمية فى التخزين الجيد للمستحضرات الدوائية والحيوية.