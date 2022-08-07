افتتاح حمام السباحة نصف الأوليمبى بمركز شباب المعادى (صور)

جدة - نرمين السيد - كما افتتحا قاعة اللياقة البدنية المقدمة بمنحة يابانية ضمن البروتوكول الموقع مع مؤسسة ION ووزارة الشباب والرياضة، بالإضافة إلى قاعة المساحات الصديقة وهو مشروع تقديم السلامة والتمكين والحماية للاجئين والمجتمعات المضيفة بمراكز الشباب بالتعاون مع مؤسسة كير مصر للتنمية.

حضر الافتتاح السفير اليابانى بالقاهرة ومسؤولو منظمة UN migration وعدد من القيادات التنفيذية بالوزارة والمحافظة.

كما تفقد وزير الشباب ومحافظ القاهرة مركز المعادى الأوليمبى المخصص لاستضافة الفرق الأوليمبية.

وأكد خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أن اهتمام الدولة والقيادة السياسية بتطوير الأندية ومراكز الشباب يجسد رؤيتها فى الاهتمام بالشباب والنشء وتنمية قدراتهم من خلال أنشطة تعود عليهم بالنفع وتجعل الرياضة أسلوب حياة بالنسبة لهم، بالإضافة إلى اكتشاف المواهب المتميزة رياضياً وتأهيلها للمشاركة فى البطولات والمسابقات.

وأضاف أن محافظة القاهرة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة وجميع أجهزة الدولة تسعى لتقديم كل الخدمات الرياضية والطبية والثقافية والاجتماعية للمواطنين، مشيرا إلى أن أجهزة المحافظة لا تدخر جهدًا فى دعم الشباب وتوفير الملاعب الرياضية وإنشاء وتطوير مراكز الشباب بمختلف أحياء العاصمة.