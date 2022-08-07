«مصر للطيران» تسير رحلات خاصة بين مطارى معيتيقة وشرم الشيخ الثلاثاء

جدة - نرمين السيد - ومن المقرر أن تستمر هذه الرحلات حتى 11 أكتوبر المقبل؛ لنقل عدد من المجموعات السياحية بدولة ليبيا الشقيقة إلى مدينة شرم الشيخ.

وصرح الطيار عمرو أبوالعينين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصرللطيران بأن ذلك يأتى فى إطار استراتيجية وزارة الطيران المدنى بضرورة تنشيط الحركة الجوية والسياحية الوافدة إلى مصر من مختلف أسواق النقل الجوى إقليميا وعالميا وتقديم كافة التيسييرات للقادمين إلى مطارات الجذب السياحى داخل مصر.

وتم الاتفاق على أن يتم تسيير الرحلات بين مطارى معيتيقة وشرم الشيخ بمعدل رحلة واحدة أسبوعيا، وذلك على متن طائرات مصرللطيران من طراز بوينج B737-800 التى تسع 154 راكبا بما يسهم فى تنشيط الحركة السياحية الليبية إلى مصر.