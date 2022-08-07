عالم بالأوقاف: يوم عاشوراء محفوف بالعطايا الإلهية والكرم والجود

وأضاف فخرى خلال حواره ببرنامج صباح الخير يا مصر، على القناة الأولى والفضائية المصرية: "النبى حثّ على صوم هذا اليوم وبيّن قائلا إنى احتسب على الله أن يكفر السنة التى قبلها".
وتابع مدير عام شؤون المساجد بوزارة الأوقاف: "كأن يوم عاشوراء هو هدية من الله عز وجل، ويجب أن نستقبل هذه الهدية بالفرح والسرور والتأييد والنصر، إذ إنه يوم مليء بالأحداث، إذ أنه يوم نجى الله فيه موسى عليه السلام من فرعون، فحدث التأييد بالنصر".
وأردف: "فى هذا اليوم أيضا، نجى الله نوحَ من الطوفان، حيث هيأه الله لكى يصنع السفينة بأدوات بسيطة، وفى النهاية أمره الله أن يحمل من كل زوجين اثنين، وبعض الأخبار مفادها أن نبى الله موسى كان يحتفل بعاشوراء لأن الله نجى موسى عليه السلام".
وأشار، إلى أن يوم عاشوراء ذكره المؤرخون بأنه اليوم الذى تابه فيه الله على سيدنا أدم عليه السلام، بالإضافة إلى استشهاد الإمام الحسين فى العاشر من محرم سنة 61 هجريا".
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