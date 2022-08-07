الرابع علمى رياضة: عرفت إنى من الأوائل بالصدفة.. ونفسى أدخل هندسة (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وأضاف جعفر ابن محافظة المنوفية، فى تصريح لـ دوت الخليج، أن فرحته وأسرته بالنتيجة لا توصف، ووالدتى كانت تشاهد معى الفيديو الخاص بوزارة التربية والتعليم.

وأوضح الطالب محمود جعفر، أن والدته وشقيقه هم من ساعدوه بكل ما يملكون أثناء المرحلة الثانوية، وكانوا يوفروا لى كل ما أحتاج وتهيئة الجو بالمنزل حتى لا أشعر بالضغط، مضيفا "نفسى أدخل هندسة وأكون معيد فى الكلية". واختتم جعفر، أنه لم يكن يلتزم بعدد ساعات معينة للمذاكرة، ولكن وضعت جدول خاص بى وكنت ألتزم به، بحيث أنتهى من مذاكرة كل المواد أول بأول حتى لا تتراكم على.

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