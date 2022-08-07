السكة الحديد : السماح لحاملى اشتراكات الدرجة الثالثة العادية بالسفر على...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 7 أغسطس 2022 11:22 صباحاً - قررت الهيئة القومية لسكك حديد مصر اعتباراً من الشهر الجارى السماح لحاملى اشتراكات الدرجة الثالثة العادية تحيا مصر ( قطاع عام – قطاع خاص – كيلو مترى ) وكذلك حاملى اشتراكات الدرجة الثالثة تهوية ديناميكية بالسفر على قطارات الدرجة الثالثة المكيفة الجديدة مع دفع فرق الأجرة على ان يتم الحجز من شبابيك التذاكر المميكنة.

كما تؤكد الهيئة على أنه فى حالة ركوب حامل اشتراك الدرجة الثالثة العادية ( تحيا مصر أو تهوية ديناميكية ) بدون حجز فرق درجة السفر بالقطارات الدرجة الثالثة المكيفة الجديدة يحصل منه قيمة التذكرة بالكامل بالاضافة إلى الغرامة المقررة .

والهيئة لا تدخر جهدا فى توفير سبل الراحة لجمهور الركاب