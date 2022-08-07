الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة.. واستمرار ارتفاع نسب الرطوبة

جدة - نرمين السيد - قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامى، بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ البللاد تشهد انخفاضا طفيفا فى درجات الحرارة بنحو درجة عن الأمس ومن المتوقع أن تكون درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى 34 درجة مئوية، مشيرة إلى أن استمرار ارتفاع نسب الرطوبة نهارا وليلا سيزيد إحساسنا بارتفاع درجات الحرارة.





وأضافت غانم فى مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المعروض على القناة الأولى والفضائية المصرية، أن الأجواء ستظل شديدة الحرارة على محافظات جنوب البلاد. وتابعت: نسب الرطوبة تجعلنا نشعر بشكل أكبر بارتفاع درجات الحرارة، بحيث تكون درجة الحرارة المحسوسة أعلى من درجة الحرارة المقاسة من 2 درجة إلى 4 درجات، على اختلاف نسب الرطوبة من منطقة لأخرى، وتكون السواحل الشمالية أعلى نسب رطوبة وتصل فيها من 90% إلى 95%، كما أن نسب الرطوبة فى القاهرة الكبرى تتجاوز 85%.

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