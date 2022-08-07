حياة كريمة.. محافظ الأقصر يتفقد عددا من المشروعات التنموية فى مركز أرمنت

جدة - نرمين السيد - وبدأت جولة المحافظ بتفقد أعمال إنشاء محطة رفع صرف صحى قرية السلام، وقال المهندس عبد الله بكرى مدير الأعمال بهيئة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى إنه يتم إنشاء محطتى رفع بقرية السلام منذ يناير الماضى لخدمة أكثر من 25 ألف نسمة من سكان قرية السلام وتوابعها بتكلفة تتجاوز 90 مليون جنيه للمحطتين اللذين تبلغ مدة تنفيذهما 12 شهرا من تاريخ بدء العمل بهما وتم تنفيذ أكثر من 65% من شبكات الانحدار، كما تم تنفيذ 70% من خطوط الطرد وجار التسليم الابتدائى لشبكات الانحدار لشركة المياه للبدء فى عمل الوصلات المنزلية.

تابع المحافظ جولته بتفقد مجمع الخدمات الحكومية بقرية السلام والذى تم الانتهاء من أكثر من 95% من أعماله الإنشائية، كما تفقد المحافظ مجمع الخدمات الزراعية بقرية السلام والذى انتهت أعماله الإنشائية بنسبة تجاوزت 90%.

استكمل المحافظ جولته بتفقد مركز تنمية الأسرة بقرية السلام الذى من المقرر أن يقدم خدمات الأسرة والطفل من خلال عدة وحدات اجتماعية، كما تفقد المحافظ مجزر أرمنت بحاجر أبو قليعى وبحث خطة رفع كفاءة وتطوير المجازر الحكومية بالمحافظة للعمل على تطويرها للمساهمة فى تنمية قطاع الثروة الحيوانية.

وتابع المحافظ جولته بتفقد مشروع إنشاء محطة الغاز الرئيسية بمركز أرمنت التى يتم إنشاؤها بالتوازى مع إنشاء الخط الرئيسى للغاز بارمنت ومن المتوقع إنجاز العمل بالمحطة خلال 6 أشهر لخدمة ما يقارب من 20 إلى 25 ألف عميل.

واختتم المحافظ جولته بتفقد موقع إنشاء البنك الأهلى بمدخل مدينة أرمنت، حيث يتم إنشاء مبنى البنك على مساحة 600 متر ومدة تنفيذه 8 أشهر من تاريخ بدء العمل.

رافق المحافظ فى جولته العميد عبد الله عاشور رئيس مدينة ارمنت والمهندس أسعد مصطفى مسؤول الجهاز المركزى للتعمير بالأقصر والدكتور فتحى سلمى مدير مديرية الطب البيطرى بالمحافظة ومسؤولى شركة غاز مصر والجهاز المركزى للتعمير وعدد من القيادات التنفيذية بمدينة أرمنت.