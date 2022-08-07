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حياة كريمة.. محافظ الأقصر يتفقد عددا من المشروعات التنموية فى مركز أرمنت

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أ ش أ 2022-08-07 09:37 0 تبليغ

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جدة - نرمين السيد - وبدأت جولة المحافظ بتفقد أعمال إنشاء محطة رفع صرف صحى قرية السلام، وقال المهندس عبد الله بكرى مدير الأعمال بهيئة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى إنه يتم إنشاء محطتى رفع بقرية السلام منذ يناير الماضى لخدمة أكثر من 25 ألف نسمة من سكان قرية السلام وتوابعها بتكلفة تتجاوز 90 مليون جنيه للمحطتين اللذين تبلغ مدة تنفيذهما 12 شهرا من تاريخ بدء العمل بهما وتم تنفيذ أكثر من 65% من شبكات الانحدار، كما تم تنفيذ 70% من خطوط الطرد وجار التسليم الابتدائى لشبكات الانحدار لشركة المياه للبدء فى عمل الوصلات المنزلية.

تابع المحافظ جولته بتفقد مجمع الخدمات الحكومية بقرية السلام والذى تم الانتهاء من أكثر من 95% من أعماله الإنشائية، كما تفقد المحافظ مجمع الخدمات الزراعية بقرية السلام والذى انتهت أعماله الإنشائية بنسبة تجاوزت 90%.

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استكمل المحافظ جولته بتفقد مركز تنمية الأسرة بقرية السلام الذى من المقرر أن يقدم خدمات الأسرة والطفل من خلال عدة وحدات اجتماعية، كما تفقد المحافظ مجزر أرمنت بحاجر أبو قليعى وبحث خطة رفع كفاءة وتطوير المجازر الحكومية بالمحافظة للعمل على تطويرها للمساهمة فى تنمية قطاع الثروة الحيوانية.

قد تكون صورة ‏‏‏‏٤‏ أشخاص‏، و‏‏أشخاص يقفون‏، و‏شجرة‏‏‏ و‏طريق‏‏

وتابع المحافظ جولته بتفقد مشروع إنشاء محطة الغاز الرئيسية بمركز أرمنت التى يتم إنشاؤها بالتوازى مع إنشاء الخط الرئيسى للغاز بارمنت ومن المتوقع إنجاز العمل بالمحطة خلال 6 أشهر لخدمة ما يقارب من 20 إلى 25 ألف عميل.

قد تكون صورة ‏‏‏‏٦‏ أشخاص‏، و‏أشخاص يقفون‏‏ و‏طريق‏‏

واختتم المحافظ جولته بتفقد موقع إنشاء البنك الأهلى بمدخل مدينة أرمنت، حيث يتم إنشاء مبنى البنك على مساحة 600 متر ومدة تنفيذه 8 أشهر من تاريخ بدء العمل.

قد تكون صورة ‏نشاطات في أماكن مفتوحة‏

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قد تكون صورة ‏نشاطات في أماكن مفتوحة‏

 

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قد تكون صورة ‏‏‏‏٧‏ أشخاص‏، و‏أشخاص يقفون‏‏ و‏نشاطات في أماكن مفتوحة‏‏

 

قد تكون صورة ‏‏‏‏١٠‏ أشخاص‏، و‏‏أشخاص يقفون‏، و‏منظر داخلي‏‏‏ و‏تحتوي على النص '‏LUXOR الأقصر لا خوف ف على وطن أنت قانده‏'‏‏

قد تكون صورة ‏‏‏‏٦‏ أشخاص‏، و‏أشخاص يقفون‏‏ و‏نشاطات في أماكن مفتوحة‏‏

 

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قد تكون صورة ‏‏شجرة‏ و‏نشاطات في أماكن مفتوحة‏‏

 

قد تكون صورة ‏نشاطات في أماكن مفتوحة‏

 

قد تكون صورة ‏‏‏‏٧‏ أشخاص‏، و‏أشخاص يقفون‏‏ و‏نشاطات في أماكن مفتوحة‏‏

 

قد تكون صورة ‏‏‏‏١٢‏ شخصًا‏، و‏أشخاص يقفون‏‏ و‏نشاطات في أماكن مفتوحة‏‏

رافق المحافظ فى جولته العميد عبد الله عاشور رئيس مدينة ارمنت والمهندس أسعد مصطفى مسؤول الجهاز المركزى للتعمير بالأقصر والدكتور فتحى سلمى مدير مديرية الطب البيطرى بالمحافظة ومسؤولى شركة غاز مصر والجهاز المركزى للتعمير وعدد من القيادات التنفيذية بمدينة أرمنت.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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