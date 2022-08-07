وزير الرى: الأمطار أعلى من المعدل فى بداية مبشرة لشهر أغسطس

جدة - نرمين السيد - أكد وزير الموارد المائية والرى الدكتور محمد عبدالعاطى أن أجهزة الوزارة تقوم بالمتابعة اللحظية، لمعدلات سقوط الأمطار بمنابع النيل، حيث تبين أن الأمطار أعلى من المعدل على حوضى نهر عطبرة والنيل الأزرق فى بداية مبشرة لشهر أغسطس الجارى.





جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل برئاسة وزير الموارد المائية والرى، وحضور القيادات التنفيذية بالوزارة والمركز القومى لبحوث المياه، لمتابعة موقف إيراد نهر النيل وإجراءات الإدارة المثلى للموارد المائية خلال فترة أقصى الاحتياجات.

وقال عبدالعاطى، إن وزارة الرى لا تدخر جهدا فى سبيل اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتوفير كافة الاحتياجات المائية للمنتفعين، مشيرا إلى أن كافة المشروعات التى تنفذها الوزارة تهدف لخدمة المزارعين فى المقام الأول.

وأضاف أن وزارة الرى تعمل على إدارة فترة أقصى الاحتياجات المائية الحالية بأعلى درجة من الكفاءة، وبما يسمح لمنظومة الموارد المائية بتلبية الاحتياجات المائية للموسم الزراعى الحالى ولكافة الاستخدامات الأخرى.

واستعرض الوزير، خلال الاجتماع، الموقف المائى بمختلف المحافظات، وجاهزية إدارات الرى والصرف والميكانيكا بالمحافظات المختلفة، لضمان قدرة شبكة المجارى المائية على توفير الاحتياجات المائية لكافة المنتفعين، وجاهزية محطات الرفع بمختلف المحافظات لضمان المناسيب الآمنة للترع والمصارف.. موجها بالاستمرار فى رفع حالة الاستنفار بكافة أجهزة الوزارة، والتأكيد على دورية عقد اللجنة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات بصورة ديناميكية للتعامل مع إيراد النهر ومتابعة الموقف المائى.

ووجه عبد العاطى بمواصلة المجهودات المبذولة من كافة أجهزة وزارة الموارد المائية والرى لتوفير الاحتياجات المائية، بما ينعكس إيجابيا على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتوفير الخدمات للمنتفعين بأعلى درجة من العدالة والفاعلية، وإدارة المنظومة المائية بأعلى درجة من الكفاءة، وانعكاس ذلك على تقليل شكاوى المياه.