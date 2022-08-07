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لجنة ايراد النهر: الأمطار أعلي من المعدل علي حوضي نهر عطبره والنيل...

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حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 7 أغسطس 2022 10:25 صباحاً - - الدكتور عبد العاطى : الوزارة لا تألو جهداً في إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتوفير كافة الإحتياجات المائية للمنتفعين

- الوزارة تعمل على إدارة فترة أقصى الإحتياجات الحالية بأعلى درجة من الكفاءة لتلبية الإحتياجات المائية للموسم الزراعي الحالي ولكافة الإستخدامات الأخرى

- متابعة الموقف المائى وجاهزية إدارات الرى والصرف والميكانيكا بمختلف المحافظات

- الإستمرار في رفع حالة الإستنفار بكافة أجهزة الوزارة ، ودورية عقد اللجنة لمتابعة الموقف المائى

عُقدت اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل برئاسة السيد الدكتور/ محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والرى ، وبحضور القيادات التنفيذية بالوزارة والمركز القومى لبحوث المياه ، لمتابعة موقف إيراد نهر النيل وإجراءات الإدارة المثلى للموارد المائية خلال فترة أقصى الإحتياجات.

وصرح الدكتور عبد العاطى أن أجهزة الوزارة تقوم بالمتابعة اللحظية لمعدلات سقوط الأمطار بمنابع النيل - حيث تبين أن الأمطار أعلي من المعدل علي حوضي نهر عطبرة والنيل الازرق فى بداية مبشرة لشهر أغسطس - ، والحالة الهيدرولوجية للنهر ، وتحديد كميات المياه الواصلة لبحيرة السد العالي.

وأكد الدكتور عبد العاطى أن الوزارة لا تألو جهداً في إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتوفير كافة الإحتياجات المائية للمنتفعين ، مشيراً إلى أن كافة المشروعات التي تقوم بها الوزارة تهدف لخدمة المزارعين في المقام الأول ، وأن الوزارة تعمل على إدارة فترة أقصى الإحتياجات الحالية بأعلى درجة من الكفاءة ، وبما يسمح لمنظومة الموارد المائية بتلبية الإحتياجات المائية للموسم الزراعي الحالي ولكافة الإستخدامات الأخرى.

وإستعرض سيادته خلال الإجتماع الموقف المائى بمختلف المحافظات ، وجاهزية إدارات الرى والصرف والميكانيكا بالمحافظات المختلفة ، لضمان قدرة شبكة المجارى المائية على توفير الإحتياجات المائية لكافة المنتفعين ، وجاهزية محطات الرفع بمختلف المحافظات لضمان المناسيب الآمنة للترع والمصارف ، موجهاً بالإستمرار في رفع حالة الإستنفار بكافة أجهزة الوزارة ، والتأكيد على دورية عقد اللجنة لإتخاذ ما يلزم من إجراءات بصورة ديناميكية للتعامل مع إيراد النهر ومتابعة الموقف المائى.

و وجه سيادته بمواصلة المجهودات المبذولة من كافة أجهزة الوزارة لتوفير الإحتياجات المائية ، وبما ينعكس ايجابياً على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتوفير الخدمات للمنتفعين بأعلى درجة من العدالة والفاعلية ، وإدارة المنظومة المائية بأعلى درجة من الكفاءة ، وإنعكاس ذلك على تقليل شكاوي المياه.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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