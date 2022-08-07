الأزهر ينظم احتفالية لتكريم الفائزين فى «تحدى القراءة العربى» غدا

جدة - نرمين السيد - يحضر الاحتفالية الدكتور محمد الضوينى، وكيل الأزهر، والسفيرة مريم الكعبى، سفيرة دولة الإمارات بالقاهرة، وسارة النعيمى، مدير مكتب مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية على رأس اللجنة المنظمة للمشروع من دولة الإمارات، وعدد من علماء وقيادات الأزهر ومعلميه وطلابه.

وأوضح الأزهر، فى بيان اليوم، أنه من المقرر أن يفتتح وكيل الأزهر فعاليات الاحتفال الذى سيشهد تكريم أبناء الأزهر المتفوقين، وإعلان الفائز بالمركز الأول على مستوى الأزهر الشريف فى المسابقة، والذى سيمثل مصر فى تصفيات دبى للموسم السادس، فضلا عن الإعلان عن باقى العشرة الأوائل على مستوى الأزهر، بالإضافة إلى الإعلان عن المنطقة الفائزة من بين المناطق الأزهرية المختلفة كأفضل منطقة حققت إنجازا فى هذا الملف.

كما يستعرض الحفل الجهود المبذولة من اللجنة التنفيذية لمشروع تحدى القراءة العربى بالأزهر الشريف واللجان التنسيقية بالمناطق الأزهرية، بالتعاون مع اللجنة المنظمة من دولة الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى استعراض نسب مشاركة الطلاب والمعاهد الأزهرية فى الموسم الحالى بالمقارنة بالأعوام السابقة.