سعفان يتابع صرف معاش أرملة مواطن مصرى توفى بإيطاليا

جدة - نرمين السيد - أصدر محمد سعفان وزير القوى العاملة، تعليمات لمكتب التمثيل العمالى التابع لوزارة القوى العاملة بالقنصلية المصرية بميلانو- إيطاليا ببحث طلب المواطنة "ش.ح.ف" المقيم فى محافظة الدقهلية، ومعرفة إذا كان يستحق معاشا من عدمه، حيث سبق له أن عمل بإيطاليا، وكان يسدد أقساط التأمينات لـ"الأنبس".





وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة، إن الملحق العمالى بميلانو الدكتور محمود حمزاوى تحرك على الفور لدى هيئة التأمينات الإيطالية للوقوف على مدى استحقاق المواطنة المذكورة المعاش أو التعويض دفعة واحدة عن زوجها المتوفى، وبالبحث فى ملف المواطن اتضح أنه كان ملتزما بسداد الأقساط التأمينية. وأوضح حمزاوى، أن المكتب نجح مع الهيئة فى تسوية المستحقات التأمينية للمواطنة "ش.ح.ف" عن زوجها المتوفى فى 5 سبتمبر 2021 السابق عمله بدولة إيطاليا، حيث تقرر صرف معاش شهرى لها اعتبارا من شهر أغسطس الجارى بما يعادل نحو 8000 جنيه شهريا، فضلا عن قيمة المعاشات المستحقة لها منذ وفاة المورث بما يعادل 80 ألف جنيه، والتى تم تحويلها على حسابها البنكى بمصر. وتم إخطار المواطنة لمتابعة حسابها البنكى واستلام مستحقاتها، وتقدمت بخالص الشكر والتقدير لوزير القوى العاملة محمد سعفان والسفيرة منال عبد الدايم قنصل عام مصر بميلانو ومكتب التمثيل العمالى على الجهود المبذولة فى هذا الشأن.

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