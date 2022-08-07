شعراوى: توفير 100 منفذ بيع للأسماك بـ14 محافظة بأسعار مناسبة لمحدودى الدخل

جدة - نرمين السيد - أكد محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، أن الوزارة تسعى بالتنسيق مع المحافظات وكافة الجهات المعنية للتوسع فى إقامة أكبر عدد من منافذ لبيع السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة، مشيرا إلى أنه تم التنسيق بين وزارة التنمية المحلية ووزارة التموين والتجارة الداخلية وجهاز تنمية البحيرات والثروة السمكية لإقامة منافذ لبيع الأسماك كبديل عن اللحوم الحمراء بأسعار تتناسب مع محدودى الدخل.





وقال شعراوى، فى بيان اليوم، إنه تم توفير 100 منفذ فى 14 محافظة، وهى: "القاهرة - الجيزة - الشرقية - المنوفية - القليوبية - الغربية - الأقصر - أسوان - الوادى الجديد - بنى سويف - الإسماعيلية - الإسكندرية - جنوب سيناء - البحر الأحمر" تتنوع ما بين منافذ ثابتة بالأسواق أو سيارات متنقلة واخرى ثابتة بالمجمعات الاستهلاكية والشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركة العامة لتجارة الجملة ليتم تسويق كميات تصل إلى 40 طنا يوميا بأسعار تنافسية.

وأشار شعراوى إلى أنه تم توفير 12 منفذا بمحافظة القاهرة، و7 منافذ بمحافظة الجيزة، و16 منفذا بمحافظة الشرقية، و3 منافذ بمحافظة الغربية، و4 منافذ بمحافظة الوادى الجديد، و13 منفذا فى محافظة الاسماعيلية، و6 منافذ بمحافظة بنى سويف، و12 منفذا بمحافظة الأقصر، ومنفذين فى كل من محافظة جنوب سيناء ومحافظة أسوان، ومنفذ واحد فى كل من محافظة القليوبية ومحافظة البحر الأحمر وتم توزيع المنافذ فى الأماكن الحيوية بالمراكز والقرى فى المحافظات المشار إليها لسهولة وصول المواطنين إليها.

وأضاف أن إنشاء هذه المنافذ ساهمت فى توفير فرص عمل للشباب، حيث يقوم جهاز رعاية تشغيل الشباب بتوفير العمالة من الشباب الراغبين فى العمل بتلك المنافذ، موجها بضرورة تكثيف جهود المحافظات لتوفير منافذ جديدة تتبع التصميمات والرسوم المقدمة من جهاز تنمية البحيرات والثروة السمكية على أن تكون بشكل لائق وذلك لسد العجز فى المراكز والقرى وضرورة الاستعانة بالأسواق الموجودة فى نطاق المحافظة.