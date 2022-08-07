القوى العاملة: تعيين 1407 منهم 14 من ذوى القدرات بالبحيرة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 7 أغسطس 2022 09:28 صباحاً - أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة قيام مديرية القوي العاملة بالبحيرة بتعيين 1407 شاباً من مختلف المؤهلات من بينهم 14 من ذوى القدرات الخاصة بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري بالمحافظة ، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، وتسجيل 3303 من راغبي العمل ، وتوفير 3 فرص عمل ، فضلاً عن إستخراج 1179 شهادة قياس مستوى المهارة ورخصة مزاولة المهنة .

وأوضح الوزير أن المديرية قامت بصرف منح للعمالة غير المنتظمة لرعايتهم إجتماعياً وصحياً منها 10 منح مواليد بـ 21 ألف جنيه منها منحة مولود توأم ، و7 منحة زواج واحدة بمبلغ 21 ألف جنيه ، و 3 منح وفاة أحد الأقارب بمبلغ 6000 جنيه ، و 3 منحة وفاة عامل بمبلغ 30 ألف جنيه ، وصرف 2000 جنيه لعامل لعمل عملية جراحية صغرى ، فضلاً عن تسجيل 75 عاملاً جديداً على المنظومة واستخراج كارنيهات لهم .

وأضاف عثمان عبد الرسول مدير المديرية - في تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال يوليو الماضي - أن المديرية قامت في مجال التفتيش العمالي بالتفتيش على 409 منشأة دوري وحملات ، وإعادة التفتيش على 269 منشأة ، وأسفر عن تحرير 38 محضراً للمنشآت المخالفة ، وعقد 4 ندوات توعية عمالية ، وعمل 3 زيارات خدمات عمالية.

أما في مجال السلامة والصحة المهنية فقامت المديرية بالتفتيش على 39 منشأة دوري وحملات ، وأسفر عن تحرير محضرين لمنشآت مخالفة ، وإعطاء مهلة قانونية لـ 27 منشأة أخرى ، بالإضافة إلى نشر الوعى الكامل للعمال من أجل مواجهة فيروس كورونا المستجد .

وأوضح مدير المديرية أنه في مجال علاقات العمل تلقت المديرية 21 شكوى عمالية ، تم تسوية شكوى منها ودياً ، وإحالة 7 شكاوى منها للمحكمة العمالية ، و 13 شكوى مازالت تحت البحث والدراسة ، وتجديد ترخيص عمل لـ 5 أجانب .

وفى مجال التدريب المهني ، قامت المديرية بالإنتهاء من دورة تدريبية بوحدة التدريب المتنقلة على مهنة التفصيل والحياكة لـ 10 متدربات .