شعراوى : توفير 100 منفذ بيع للاسماك ب 14 محافظة لتوفير الاسماك...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 7 أغسطس 2022 09:28 صباحاً - تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتخفيف العبء عن كاهل المواطن المصرى وتسخير كافة الامكانيات لوصول السلع للمواطنين فى كافة القرى والمراكز بأسعار مناسبة وذلك لضمان توفيرحياة كريمة ..

أكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ان الوزارة تسعى بالتنسيق مع المحافظات وكافة الجهات المعنية للتوسع فى إقامة اكبر عدد من منافذ لبيع السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة ، موضحاً انه تم التنسيق بين وزارة التنمية المحلية ووزارة التموين والتجارة الداخلية وجهاز تنمية البحيرات والثروة السمكية لإقامة منافذ لبيع الاسماك كبديل عن اللحوم الحمراء بأسعار تتناسب مع محدودى الدخل.

وأوضح اللواء محمود شعراوى انه تم توفير 100 منفذ فى 14 محافظة وهى ( القاهرة -الجيزة – الشرقية – المنوفية – القليوبية – الغربية – الأقصر – اسوان – الوادى الجديد – بنى سويف – الإسماعيلية – الإسكندرية – جنوب سيناء – البحر الأحمر ) تتنوع مابين منافذ ثابتة بالأسواق او سيارات متنقلة واخرى ثابتة بالمجمعات الاستهلاكية والشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركة العامة لتجارة الجملة ليتم تسويق كميات تصل إلى 40 طن يومياً بأسعار تنافسية.

وأشار اللواء شعراوى إلى انه تم توفير 12 منفذاً بمحافظة القاهرة ، و7 منافذ بمحافظة الجيزة ، و16 منفذاً بمحافظة الشرقية ، و 3 منافذ بمحافظة الغربية ، و 4 منافذ بمحافظة الوادى الجديد ، و 13 منفذاً فى محافظة الاسماعيلية ، و 6 منافذ بمحافظة بنى سويف ، و 12 منفذاً بمحافظة الأقصر، و عدد 2 منفذ فى كل من محافظة جنوب سيناء ومحافظة أسوان ، وعدد منفذ واحد فى كل من محافظة القليوبية ومحافظة البحر الأحمر وتم توزيع المنافذ فى الاماكن الحيوية بالمراكز والقرى فى المحافظات المشار إليها لسهولة وصول المواطنين إليها.

وأضاف اللواء محمود شعراوى ان إنشاء هذه المنافذ ساهمت فى توفير فرص عمل للشباب حيث يقوم جهاز رعاية تشغيل الشباب بتوفير العمالة من الشباب الراغبين فى العمل بتلك المنافذ ، موجهاً بضرورة تكثيف جهود المحافظات لتوفير منافذ جديدة تتبع التصميمات و الرسوم المقدمة من جهاز تنمية البحيرات والثروة السمكية على أن تكون بشكل لائق وذلك لسد العجز فى المراكز والقرى وضرورة الاستعانة بالاسواق الموجودة فى نطاق المحافظة.