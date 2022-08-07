القوى العاملة: تعيين 1407 شباب منهم 14 من ذوى القدرات بالبحيرة

جدة - نرمين السيد - أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، تعيين 1407 شباب من مختلف المؤهلات من بينهم 14 من ذوى القدرات الخاصة بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى بمحافظة البحيرة، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، وتسجيل 3303 من راغبى العمل، وتوفير 3 فرص عمل، فضلا عن استخراج 1179 شهادة قياس مستوى المهارة ورخصة مزاولة المهنة.





وأوضح سعفان، أن المديرية صرفت منح للعمالة غير المنتظمة لرعايتهم اجتماعيا وصحيا، منها 10 منح مواليد بـ21 ألف جنيه منها منحة مولود توأم، و7 منح زواج واحدة بمبلغ 21 ألف جنيه، و3 منح وفاة أحد الأقارب بمبلغ 6000 جنيه، و3 منح وفاة عامل بمبلغ 30 ألف جنيه، وصرف 2000 جنيه لعامل لإجراء عملية جراحية صغرى، فضلا عن تسجيل 75 عاملا جديدا على المنظومة واستخراج كارنيهات لهم.

وأضاف عثمان عبد الرسول مدير المديرية، فى تقريره للوزير، عن ما تم إنجازه خلال يوليو الماضى، أن المديرية قامت فى مجال التفتيش العمالى بالتفتيش على 409 منشأة دورى وحملات، وإعادة التفتيش على 269 منشأة، وأسفر عن تحرير 38 محضرا للمنشآت المخالفة، وعقد 4 ندوات توعية عمالية، وعمل 3 زيارات خدمات عمالية.

أما فى مجال السلامة والصحة المهنية، شنت المديرية حملات تفتيش على 39 منشأة دورى وحملات، وأسفر عن تحرير محضرين لمنشآت مخالفة، وإعطاء مهلة قانونية لـ27 منشأة أخرى، بالإضافة إلى نشر الوعى الكامل للعمال من أجل مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأوضح مدير المديرية، أنه فى مجال علاقات العمل تلقت المديرية 21 شكوى عمالية، وتم تسوية شكوى منها وديا، وإحالة 7 شكاوى منها للمحكمة العمالية، و13 شكوى مازالت تحت البحث والدراسة، وتجديد ترخيص عمل لـ5 أجانب.

وفى مجال التدريب المهنى، انتهت المديرية من دورة تدريبية بوحدة التدريب المتنقلة على مهنة التفصيل والحياكة لـ10 متدربات.