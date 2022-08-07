جولة الرئيس السيسى التفقدية للكلية الحربية تتصدر اهتمامات صحف القاهرة

جدة - نرمين السيد - وأفردت صحف القاهرة صفحاتها الرئيسية والداخلية لنقل وقائع اللقاء الذى أجراه الرئيس السيسى مع طلبة الكلية الحربية وأعضاء هيئة التدريس بالكلية، ضمن الجولة التفقدية التى قام بها فجر أمس للكلية الحربية، ورافقه خلالها الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة.

ونقلت صحيفة "الأهرام" عن الرئيس السيسى قوله "إن الشعب المصرى، عدا الأشرار، يقدرون الجهد والدور الذى تقوم به القوات المسلحة فى كل الأوقات، حتى فى أوقات الأزمات"، مشيرا إلى أن دور القوات المسلحة منذ 2011 وحتى الآن يحتاج من الجميع، سواء من الكتاب أو المفكرين أو المثقفين، لإلقاء الضوء عليه، وأكد أن القوات المسلحة قامت بحماية الدولة من كل شر وسوء، منوها بأن الحماية ليست فقط حماية بالدم فى مواجهة الإرهاب والتطرف، ولكن فى عملية دعم وإدارة التنمية مع الحكومة، وأشار إلى أن الدولة المصرية تتحرك فى ملف سد النهضة بهدوء وتفاوض، للوصول إلى حل يحمى أمن مصر المائى.

وذكرت الصحيفة أن الرئيس شدد على أهمية الوعى وتوجيه الفكر المجتمعى لحماية الأمن القومى المصرى بشكل عام، مشيرا إلى أن بناء الوعى يعتمد على العديد من الأدوات، من بينها أدوات خاصة بالمجتمع مثل الإعلام والتعليم ودور العبادة والأسرة والدين.

وفيما يتعلق بالأزمة الروسية ـ الأوكرانية، نقلت الصحيفة عن الرئيس قوله "إن مصر تحاول بذل جهودا إيجابية لحل الأزمة بالمسار الدبلوماسى والسياسى، ونزع فتيل أى أزمة"، موضحا أن هذه الجهود خط عام لمصر، مشيرا إلى أن مثل هذه الجهود تبذل أيضا فى أزمة قطاع غزة.

وأضاف الرئيس أن الدولة كانت حريصة خلال السنوات الثلاث الماضية، سواء فى تعاملها مع تداعيات أزمة فيروس "كورونا"، أو فى الأزمة الروسية - الأوكرانية، على ألا تؤثر هذه الأحداث بالنقص على توافر السلع الأساسية للمواطنين، وبأسعار مناسبة، لافتا إلى أن الدولة بذلت جهودا كبيرة حتى لا ينعكس ارتفاع الأسعار عالميا على المواطن.. وأكد أن الدولة تحاول الحفاظ على الأسعار السابقة للسلع الأساسية، كما ينطبق ذلك على أسعار الطاقة، سواء الكهرباء أو البوتاجاز أو البنزين أو السولار.

وأوضح الرئيس السيسى أن الاتفاق حول خروج الحبوب من روسيا وأوكرانيا يمثل أمرا إيجابيا للعالم أجمع، نظرا لضخامة الكميات التى تخرج من الدولتين لدول العالم، مشيرا إلى أن الدولة تجتهد فى مجال الصناعة، وهو من أكثر الملفات التى تتحرك فيها الدولة حاليا بهدف تقليل فاتورة الاستيراد وزيادة التصدير ما أمكن.

وتحت عنوان "مدبولى: متابعة دقيقة لشكاوى المواطنين لتحقيق أعلى استجابة"، ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى أكد، خلال متابعته جهود منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء فى التعامل مع شكاوى المواطنين خلال شهر يوليو الماضى، أن منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة تواصل عملها نحو الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرا إلى حرصه على المتابعة المستمرة لموقف تفاعل الجهات الحكومية المختصة مع الشكاوى والاستغاثات، وتحقيق أفضل استجابات ممكنة لشكاوى المواطنين وإزالة أسبابها.

ونقلت "الجمهورية" عن مدير المنظومة الدكتور طارق الرفاعى قوله "إن المنظومة تلقت وتعاملت مع 98،5 ألف شكوى وطلب واستغاثة خلال الشهر الماضى، حيث وردت تلك الشكاوى والطلبات بنسبة 56% من خلال مركز الاتصال التابع لها، و44% من الشكاوى تم تلقيها من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة وقنوات التسجيل الأخرى المتنوعة، والتى تتيح تلقى الشكاوى على مدار الساعة من المواطنين وتداولها إلكترونيا؛ بهدف خدمة ورضا المواطن المصرى، ولتتمكن فرق العمل بالوزارات والمحافظات والهيئات الحكومية من معالجة هذه الشكاوى".

وأضاف الرفاعى أنه تم الانتهاء من المراجعة والفحص المبدئى لـ 94.5 ألف شكوى وطلب منها خلال شهر يوليو الماضى، حيث تم توجيه 77 ألف شكوى لجهات الاختصاص، وحفظ 17.5 ألف شكوى؛ وفقا لضوابط الفحص والمراجعة للشكاوى قبل توجيهها للجهات المختصة، ويجرى استكمال مراجعة وفحص 4 آلاف شكوى وطلب تمهيدا لاتخاذ ما يلزم بشأنها.

وأوضح أن الوزارات اختصت بتلقى والتعامل مع 66% من إجمالى الشكاوى، حيث تلقت وتعاملت 8 وزارات هى: الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، الصحة والسكان، الداخلية، التضامن الاجتماعى، التربية والتعليم والتعليم الفنى، التموين والتجارة الداخلية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والكهرباء والطاقة المتجددة، مع 84% من إجمالى الشكاوى الموجهة للوزارات خلال الشهر الماضى.

وذكرت صحيفة "الأخبار" تحت عنوان "75% نسبة النجاح بالثانوية العامة وشهادات الطلاب بالمدارس غدا"، أن وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور طارق شوقى اعتمد نتيجة امتحانات الثانوية العامة، بنسبة نجاح 75.04% وسوف تصل شهادات الطلاب للمدارس غدا الإثنين.

وأكد الوزير - خلال مؤتمر صحفى - أن نسبة النجاح فى شعبة العلوم بلغت 78.32 % وشعبة الرياضيات 81 % والشعبة الأدبية 68 %، مشيرا إلى أن نسبة النجاح فى الفيزياء هذا العام بلغت 83.5 % والتاريخ 85 %.

وفى الشأن العربى، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن مصر تجرى اتصالات مكثفة على مدى الساعة، لاحتواء الوضع فى قطاع غزة، والعمل على التهدئة والحفاظ على الأرواح والممتلكات، وذلك وفقا لما ذكرته وزارة الخارجية فى بيان أصدرته أمس.

وتحت عنوان "الاحتلال الإسرائيلى يواصل عدوانه ولا يستعبد هجوما بريا"، أوضحت صحيفة "الأخبار"، "أنه فى أخطر تصعيد للعنف فى المنطقة منذ حرب العام الماضى، واصل جيش الاحتلال الإسرائيلى شن ضربات جوية على غزة إثر عملية عسكرية أطلقها ضد حركة الجهاد الإسلامى فى القطاع؛ أسفرت عن استشهاد 15 فلسطينيا".

وعلى الصعيد الاقتصادى، وتحت عنوان "فى الذكرى السابعة لافتتاحها.. معدل عبور تاريخى لقناة السويس الجديدة"، نشرت صحيفة "الأخبار" تصريحات رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع، التى أكد خلالها، أن حركة الملاحة بالقناة سجلت، أمس، أعلى معدل عبور يومى للسفن العابرة فى تاريخ القناة بعبور 89 سفينة من الاتجاهين دون انتظار، بإجمالى حمولات صافية 5.2 مليون طن وبلغ عدد السفن العابرة للقناة من اتجاه الشمال 44 سفينة بحمولات صافية قدرها 3 ملايين طن، فيما عبرت 45 سفينة من اتجاه الجنوب بالمجرى الملاحى الجديد للقناة بإجمالى حمولات صافية بلغت 2.2 مليون طن، موضحا أن معدلات العبور اليومية عبر قناة السويس شهدت زيادة كبيرة بعد افتتاح مشروع قناة السويس الجديدة، حيث ارتفع متوسط العبور اليومى للسفن العابرة للقناة من 48 سفينة قبل مشروع القناة الجديدة إلى 62 سفينة حاليا، وأن الأرقام القياسية التى تسجلها حركة الملاحة بالقناة ما لم تكن لتتحقق لولا مشروع قناة السويس الجديدة الذى يحتفل بالذكرى السابعة لافتتاحها، ونجح فى زيادة الطاقة الاستيعابية للقناة ورفع كفاءتها لاستقبال الأجيال الحالية والمستقبلية من السفن العملاقة ذات الحمولات الضخمة والغواطس الكبيرة التى تتجه ترسانات السفن العالمية نحو بنائها للاستفادة من اقتصاديات الحجم.