شوقى: الامتحانات التى أثيرت حولها الجدل بالصعوبة جاءت نسبة النجاح بها كبيرة

جدة - نرمين السيد - قال وزير التربية والتعليم، الدكتور طارق شوقى، إن الامتحانات التى أثيرت حولها الجدل بأنها صعبة مثل "الفيزياء" و"التاريخ"، تخطت نسبة نجاح الطلاب فيها عن العام الماضى، لتكون 83.5% بمادة الفيزياء و85.5% بمادة التاريخ.





وأضاف شوقى، عبر صفحته بفيس بوك، أننا نحتاج إلى تغيير لغة امتحان سهل وسعب ولا يناسب مستوى الطالب المتوسط، لأن هذا الكلام غير صحيح إلا بعد مشاهدة منحنى نسب نجاح الطلاب. من ناحية أخرى، كشف الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، أنه سيبدأ استقبال التظلمات من نتائج الثانوية العامة يوم الإثنين المقبل ولمدة 10 أيام، لافتًا إلى أن تصحيح امتحانات الثانوية العامة يجري بشكل إلكترونى 100%.

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