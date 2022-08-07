على جمعة يوضح أهداف معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وقال جمعة، خلال حواره، مع الإعلامى عمرو خليل، فى برنامج "من مصر"، الذى يعرض على قناة cbc، إن المعجزة لها أهداف، ومن أهدافها إيصال رسالة إلى الخلق بأن هذا الرسول أو النبى مؤيد من عند خالق السماوات والأرض، كون المعجزة خارقة من خوارق العادات.

وأضاف جمعة، فى لقائه الأسبوعى ببرنامج "من مصر" مع الإعلامى عمرو خليل، عبر قناة CBC، أنه عندما تأتى هذه الخارقة من عند النبي، فهى رسالة ربانية إلى القوم، ومن أهداف المعجزات أيضا، تثبيت قلب النبي، وأنا ما يأتيه من وحى فهو من عند الله، ليثبت له أنه حقيقة.